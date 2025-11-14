Le Leapmotor A10 va-t-il massacrer les petits SUV électriques de Stellantis ?

Vous le savez, les modèles du constructeur chinois Leapmotor sont désormais distribués et vendus chez nous par le groupe Stellantis qui fait partie de son actionnariat. La marque commercialise pour l’instant trois modèles : la petite microcitadine T03, le grand SUV C10 et le SUV compact B10.

Outre la future compacte électrique B05 et une version à prolongateur d’autonomie du B10, Leapmotor prépare un autre SUV pour notre marché. Ce sera le plus petit de la gamme et il s’inscrira dans la catégorie des modèles urbains.

Premières images

Le constructeur chinois dévoile les premières images officielles de ce futur petit SUV nommé A10. Il reste pour l’instant dans la pénombre mais on distingue déjà une face avant différente de celle des B10 et C10 et surtout, un profil au dessin peu ressemblant à celui de ses grands frères.

Le Leapmotor A10 se dévoilera officiellement dans quelques jours à l’occasion du salon de Canton.

Et les SUV de Stellantis, alors ?

Sachant que ce Leapmotor A10 coûtera dans les 25 000€ en prix de base, il risque évidemment de faire mal aux petits SUV électriques déjà commercialisés par Stellantis en Europe (Peugeot E-2008, Jeep Avenger, Fiat 600e, Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3 Aircross, Opel Frontera…). Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître tous les détails sur ce nouveau modèle.

Ci-dessous, les brevets en fuite du Leapmotor A10 de série.