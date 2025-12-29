Le Kia EV5, un nouveau SUV électrique familial, est à la fois cher et bien placé

Et voilà donc encore un concurrent de plus dans la catégorie des SUV compacts familiaux électriques, où la plupart des constructeurs automobiles peuvent désormais compter sur au moins un modèle. Après le gros EV6, l’EV3 plus compact et la berline EV4, Kia lance son EV5 dont le format (4,61 mètres de long) le place quasiment en face du Renault Scénic, du Peugeot E-3008 ou du Volkswagen ID.4.

En raison de sa fabrication en Corée du Sud (il sera également assemblé en Chine pour les exemplaires destinés à ce marché), cet EV5 n’aura hélas pas droit à la prime CEE complète sur le marché français. Voilà qui compliquera évidemment sa commercialisation chez nous et qui pousse Kia à adapter son prix français.

A partir de 44 990€

Sauf qu’avec un prix de départ fixé à 44 990€, cet EV5 ne fait pas partie des modèles les plus abordables de la catégorie. Avant bonus et remises, le Peugeot E-3008 s’affiche à 45 090€ avec ses batteries de 73 kWh promettant 526 km d’autonomie maximale WLTP. Disponible à partir de 41 990€ avec de petites batteries de 60 kWh limitant son autonomie (429 km), le Renault Scénic demande 46 990€ au minimum avec ses accumulateurs de 87 kWh donnés pour 623 km d’autonomie WLTP. Une fois le bonus retranché, ces deux modèles sont moins chers que le Coréen.

Heureusement, l’EV5 possède lui aussi une grosse batterie (81,4 kWh de capacité), alimentant un moteur de 218 chevaux. Et il possède un très bon niveau d’équipement de série à ce prix. D’ailleurs, il n’existe sur le marché aucun SUV électrique de ce format disposant de batteries aussi grosses à ce prix.

Des performances électriques moyennes

Hélas, l’EV5 revendique des performances électriques moins impressionnantes que celles de l’EV6. Dépourvu d’un circuit à 800 volts contrairement à son grand frère, il plafonne à 150 kW en recharge rapide et revendique un 10-80 % en 30 minutes. Son autonomie maximale WLTP annoncée est aussi un peu décevante, à 530 km. Bref, il faudra sans doute des remises pour qu’il se vende bien chez nous.