La Kia ProCeed se porte bien en occasion, mais sera-t-elle fiable pendant plus de 7 ans ?
Dates clés
- Décembre 2018 : commercialisation de la ProCeed 3
- Janvier 2022 : restylage (calandre, bouclier, logo)
En bref
FICHE FIABILITE EXPRESS. Déclinée en berline cinq portes, break SW et trois portes (ProCee’d), la deuxième génération de Cee’d tire sa révérence au printemps 2018. Avec l’arrivée du troisième opus, en juillet de la même année, la firme coréenne rebaptise ses modèles ''Ceed'' sans apostrophe. Au catalogue, une version cinq portes et en septembre, un break SW enrichi la gamme.
En décembre 2018, c’est au tour d’une toute nouvelle ProCeed de voir le jour. Mais cette fois, ce n’est pas un trois portes comme sa devancière mais une cinq portes façon ''Shooting Brake''. Ce nouveau modèle est reconnaissable à sa ligne très effilée qui n’est pas sans rappeler certaines versions de chez Mercedes… Cette ProCeed mesure 4,60 m de long. Toujours garantie 7 ans comme toutes les Kia, les premiers exemplaires arrivent au terme de la garantie, pendant laquelle les mécontents sont rares, puisque tout (ou presque) est pris en charge. Mais au delà des 7 ans, que se passera-t-il ?
En tout étart de cause, à bord, le confort et l’espace sont de mise pour les occupants, y compris à l’arrière malgré une ligne de toit rabaissée. En revanche, côté volume de coffre, c'est en retrait par rapport aux Ceed et Ceed SW. Pour ce qui est de la mécanique, elle hérite des blocs essence des berlines et SW mais en diesel, seul le 1.6 CRDi 136 ch prends place sous le capot. Et côté transmission, on a le choix entre une boîte mécanique six vitesses ou une auto à double embrayage à sept rapports. Point de vue finitions, la Pro Ceed est déclinée au lancement, en quatre niveaux : Motion, Active, GT Line et GT Line Premium.
En janvier 2022, elle bénéficie d’un restylage de la face avant, à savoir une nouvelle calandre, un bouclier redessiné et un nouveau logo au bout du capot. À cette même date, la motorisation diesel disparaît du catalogue. Sur le plan fiabilité, au terme de sept années de carrière pas de quoi la montrer du doigt malgré quelques incidents isolés. Enfin pour ce qui est de l’offre, sans être pléthorique, le choix est là. Mais les versions essence dominent avec près de 90 % des propositions.
Sous le capot
En diesel
1.6 CRDI : 136 ch
En essence
1.0 T-GDI : 120 ch
1.4 T-GDI : 140 ch
1.5 T-GDI : 140 ch et 160 ch
1.6 T-GDI : 204 ch
La Kia Proceed à la loupe
Au terme de près de sept années de carrière, la berline coréenne affiche un bilan plutôt satisfaisant et ce malgré quelques rares possesseurs qui lui reprochent la présence à bord de plastiques fragiles.
Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?
Globalement tout va bien pour cette Pro Ceed. L’ensemble des organes d’usure courante (plaquettes, disques…) se montre robuste. Mais quelques incidents d’embrayage sont évoqués par certains propriétaires.
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
Si l’on reste dans le giron des pièces de rechange courantes, les tarifs se situent dans la moyenne de la catégorie européenne. Mais s’il est question de réparations plus importantes, les factures peuvent vite grimper.
Est-elle chère à entretenir ?
Pour ce qui est des entretiens courants, ça passe plutôt bien côté factures, même si la garantie 7 ans impose presque de rester dans le réseau. En revanche, les notes deviennent plus salées lorsqu’il s’agit de remplacer des pièces mécaniques conséquentes.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UNE KIA PROCEED D’OCCASION ?
En diesel
Pour les rares diesels proposés, la mise de départ est de 20 000 €-21 000 €. À ce prix, une Pro Ceed âgée de 5/6 ans et de moins de 100 000 km.
En essence
Les tarifs démarrent à 15 000 € - 16 000 € pour une 1.0 T-GDI 120 ch âgée de cinq ans et ayant parcouru moins de 100 000 km.
L’enveloppe grimpe à 19 000 € - 20 000 € pour une 1.5 T-GDI 140 ch/160 ch de 2021/2022 et moins de 90 000 km au compteur.
Comptez de 20 000 € à 22 000 € pour une 1.6 T-GDI 204 ch de 5/6 ans et moins de 100 000 km.
Fiabilité
Description :
Électronique
Des bugs sont évoqués par plusieurs propriétaires. Ils sont à l’origine d’allumages intempestifs de témoins au tableau de bord et d’images figées à l’écran (caméra de recul, écran multimédia inopérant…). Des reprogrammations des divers boîtiers sont réalisées en concession.
Embrayage
Des cas de défaillances (bruits au roulage) se sont traduits par des remplacements prématurés.
Rappel de rectification en concession :
- Novembre 2023 : sur une série de Pro Ceed diesel produites à partir du 6 novembre 2018 et jusqu’au 28 Août 2020, des substances étrangères peuvent obstruer le filtre du passage de l’huile de la pompe à vide/huile. Une inspection de cette pompe doit être réalisée en atelier. Dans le cas ou elle serait endommagée il faut la remplacer ainsi que la courroie d’entraînement. En revanche, si seule la courroie est altérée, le réseau après vente doit la changer.
LE BILAN
Difficile de résister à la ligne de cette nouvelle génération de Pro Ceed. D’autant qu’en matière d’habitabilité et de confort, elle s’en sort plutôt bien. Et du point de vue mécanique, le choix en motorisations essence est là. À l’inverse, les adeptes du gazole devront se contenter d’un seul bloc et malheureusement d’une offre plus que réduite. Quant à la fiabilité, pas de quoi s’alarmer à cause de quelques avaries isolées en début de carrière. Et rappelons que les Kia sont garanties sept ans. Dès lors, un modèle de 2020 est encore couvert pendant plus d’un an. Rassurant, à condition, certes que le constructeur ne se fasse pas tirer l’oreille pour l’appliquer…
