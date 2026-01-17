La Kia ProCeed se porte bien en occasion, mais sera-t-elle fiable pendant plus de 7 ans ?

En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. Déclinée en berline cinq portes, break SW et trois portes (ProCee’d), la deuxième génération de Cee’d tire sa révérence au printemps 2018. Avec l’arrivée du troisième opus, en juillet de la même année, la firme coréenne rebaptise ses modèles ''Ceed'' sans apostrophe. Au catalogue, une version cinq portes et en septembre, un break SW enrichi la gamme.

En décembre 2018, c’est au tour d’une toute nouvelle ProCeed de voir le jour. Mais cette fois, ce n’est pas un trois portes comme sa devancière mais une cinq portes façon ''Shooting Brake''. Ce nouveau modèle est reconnaissable à sa ligne très effilée qui n’est pas sans rappeler certaines versions de chez Mercedes… Cette ProCeed mesure 4,60 m de long. Toujours garantie 7 ans comme toutes les Kia, les premiers exemplaires arrivent au terme de la garantie, pendant laquelle les mécontents sont rares, puisque tout (ou presque) est pris en charge. Mais au delà des 7 ans, que se passera-t-il ?

En tout étart de cause, à bord, le confort et l’espace sont de mise pour les occupants, y compris à l’arrière malgré une ligne de toit rabaissée. En revanche, côté volume de coffre, c'est en retrait par rapport aux Ceed et Ceed SW. Pour ce qui est de la mécanique, elle hérite des blocs essence des berlines et SW mais en diesel, seul le 1.6 CRDi 136 ch prends place sous le capot. Et côté transmission, on a le choix entre une boîte mécanique six vitesses ou une auto à double embrayage à sept rapports. Point de vue finitions, la Pro Ceed est déclinée au lancement, en quatre niveaux : Motion, Active, GT Line et GT Line Premium.

En janvier 2022, elle bénéficie d’un restylage de la face avant, à savoir une nouvelle calandre, un bouclier redessiné et un nouveau logo au bout du capot. À cette même date, la motorisation diesel disparaît du catalogue. Sur le plan fiabilité, au terme de sept années de carrière pas de quoi la montrer du doigt malgré quelques incidents isolés. Enfin pour ce qui est de l’offre, sans être pléthorique, le choix est là. Mais les versions essence dominent avec près de 90 % des propositions.

Sous le capot

En diesel

1.6 CRDI : 136 ch

En essence

1.0 T-GDI : 120 ch

1.4 T-GDI : 140 ch

1.5 T-GDI : 140 ch et 160 ch

1.6 T-GDI : 204 ch

La Kia Proceed à la loupe

Au terme de près de sept années de carrière, la berline coréenne affiche un bilan plutôt satisfaisant et ce malgré quelques rares possesseurs qui lui reprochent la présence à bord de plastiques fragiles.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Globalement tout va bien pour cette Pro Ceed. L’ensemble des organes d’usure courante (plaquettes, disques…) se montre robuste. Mais quelques incidents d’embrayage sont évoqués par certains propriétaires.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Si l’on reste dans le giron des pièces de rechange courantes, les tarifs se situent dans la moyenne de la catégorie européenne. Mais s’il est question de réparations plus importantes, les factures peuvent vite grimper.

Est-elle chère à entretenir ?

Pour ce qui est des entretiens courants, ça passe plutôt bien côté factures, même si la garantie 7 ans impose presque de rester dans le réseau. En revanche, les notes deviennent plus salées lorsqu’il s’agit de remplacer des pièces mécaniques conséquentes.