Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la Kia Proceed restylée

La famille Ceed est l’une des plus atypiques mais aussi des plus variées du segment des berlines compactes généralistes. Elle comprend, la berline, le break (SW), la version « SUV » baptisée XCeed mais aussi un Shooting Brake appelé Proceed. Il s’agit d’un break « coupé » à cinq portes (autrefois 3 portes). Une mode lancée par Mercedes avec le CLS.

Les évolutions apportées à la Proceed sont similaires au reste de la famille et concernent en premier lieu l’arrivée d’une calandre plus musclée, d’un bouclier aux arêtes plus prononcées et d’une signature lumineuse à trois points pour l’avant et 48 points à l’arrière. De nouvelles jantes, quatre teintes de carrosseries et des sorties d'échappement rondes sur la version GT enrichissent la personnalisation.

A l'intérieur, ne cherchez pas trop de changement puisqu'il n'y en a presque pas. Quelques nouveaux modèles de sellerie, un levier de vitesse remanié et c'est à peu près tout. Pour le reste, on retrouve l'instrumentation numérique 12,3 pouces et le grand écran tactile qui était déjà passé à 10,25 pouces avant le restylage. Il possède évidemment Android Auto et Apple CarPlay.

Sous le capot, la Proceed fait l’impasse sur le diesel et la motorisation hybride rechargeable, réservée au break (SW) et à la XCeed. L’offre se concentre sur l’essence. On retrouve le dernier né, un 1.5 de 160 ch, un petit trois cylindres 1.0 de 120 ch et pour les versions GT un 1.6 de 204 ch, couplé d'office à la boîte double embrayage 7 rapports. Celle-ci est disponible en supplément sur le 1.5. Les tarifs débutent à 28 490 € avec le petit trois cylindres de 120 ch en finition GT-Line, le tout assorti d’une garantie de 7 ans. Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live la Kia Proceed restylée.