Après des essais hivernaux, le futur Kia EV3 GT poursuit sa route au sud de l’Europe.

Pour la marque Kia, la gamme de modèles électriques s’élargit de plus en plus. En France, on a désormais droit à un choix important de modèles électriques, dont le dernier en date est la berline Kia EV4, une auto disponible en deux carrosseries, une à cinq portes (Kia EV4) et l’autre à quatre portes (Kia EV4 Fastback). Mais chez Kia, il y a aussi des SUV électriques.

C’est le cas du Kia EV3, dont la marque coréenne poursuit les essais de la version sportive qui se nommera Kia EV3 GT. Un modèle qui devrait apparaître vers la fin de l’année à moins que la marque ne se décide à patienter jusqu’au début de l’année prochaine. Pour le moment, les prototypes aperçus par nos chasseurs de scoop sont toujours lourdement camouflés.

Camouflage lourd chez Kia

Chez Kia, on aime bien les bâches plastiques pour en recouvrir les prototypes. Celle du SUV Kia EV3 GT est en plusieurs parties et recouvre l’avant, l’arrière du véhicule et les portes, ne laissant apparaître que les surfaces vitrées, les feux et les plaques d’immatriculation. Malgré ce camouflage pratiquement intégral, on constate qu’au niveau du bouclier avant il y a du changement par rapport à la finition GT-Line du Kia EV3. Autre différence, mais qui concerne tous les modèles GT de la marque, des étriers de freins jaunes.

Deux moteurs électriques de 410 ch environ pour le Kia EV3 GT

La dénomination GT est bien connue chez Kia, elle sert à tous les modèles sportifs de la marque. Parmi les modèles électriques GT, on trouve déjà les Kia EV6 GT et Kia EV9 GT, tous deux disposent de deux motorisations électriques d’une puissance cumulée de 585 ch pour le premier et 508 ch pour le second. Ces deux modèles disposent d’une architecture 800 volts dont ne disposera pas le Kia Ev3 GT dont l’architecture est limitée à 400 volts. Pour le reste, ce modèle devrait utiliser aussi deux moteurs (transmission intégrale) quant à la puissance, elle devrait être proche des 410 ch.