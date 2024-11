1. EV3 : la Kia of the year 2024

En bref SUV urbain/compact

Autonomie : jusqu'à 605 km

A partir de 35 990 €

Kia lance sur notre marché l’EV3, son nouveau SUV urbain. Urbain, le mot est un peu fort car sa longueur de 4,30 m le place à la lisière du segment supérieur, celui des SUV compacts. De la même manière que le Peugeot E-2008, le Renault Scénic ou encore les futurs MG ES5 et Toyota Urban.

A la différence, le nouveau venu de Kia propose une capacité de batterie XXL qui surpasse l’ensemble de ses concurrents directs et assure un rayon d’action d’environ 600 km en une charge. En effet, le nouveau Kia Ev3 est proposé en deux versions. La première équipée d’une pile de 58,3 kWh assure une autonomie de 410 km d'autonomie pour un prix de départ de 35 990 €.

Une proposition déjà compétitive sachant que le SUV fabriqué en Corée du Sud est privé de bonus écologique. Kia va plus loin avec cette version "long range", celle de notre essai, équipée d’une batterie de 81,4 kWh et disponible à partir de 40 990 €.

Autonomie record et prix attractif sans bonus

A capacité de batterie, niveau de puissance et équipement équivalent, il faut aller chercher du côté de la voiture électrique la plus vendue au monde, la redoutable Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie (prix après bonus ramené à 42 990 €) pour trouver aussi bien. En d’autres termes, Kia présente ici une offre compétitive assortie d’une garantie de 7 ans.

Le nouveau EV3 repose sur la plateforme spéciale électrique (E-GMP) du constructeur, qui équipe notamment les EV6 et EV9, mais ici dans sa version la plus courte et dotée de la technologie 400 volts. Cette base servira aussi aux futurs EV4 et EV5. La marque coréenne lancera près de six modèles électriques jusqu'en 2026 pour ainsi disposer d’une gamme complète « EV » de véhicules de tourisme.

Le nouveau venu calque son design futuriste sur celui de son grand frère l’EV9. Il présente ainsi une silhouette cubique qui privilégie les volumes. Mais ne vous fiez pas à son physique de boite à chaussures, car l’EV3 est un bon élève en matière d’aérodynamisme. Le toit flottant, les poignées de portes affleurantes et le traitement géométrique des pièces de carrosserie permettent de lui offrir un coefficient de pénétration dans l’air (CX : 0,26) équivalent à celui d’une Opel Calibra. Des plastiques noirs laqués sur le bouclier, les flancs et les arches de roues agrémentent le look dans la version haut de gamme « GT Line ».

Dans 4,30 m, un format adapté à la ville, l’EV3 soigne l’ensemble de ses occupants. A l’avant, on retrouve une cabine spacieuse où le tableau de bord et la console centrale sont décorrélés. Ce vide autorise davantage d’aisance pour les genoux du conducteur et de son passager mais profite au positionnement d’un vaste et pratique vide poche. Ce dernier dispose d’un chargeur de smartphone par induction. Il est complété par un accoudoir doté d’une tablette coulissante qui permet de poser un petit ordinateur ou un encas pour s’occuper pendant la recharge. Un gadget pas foncièrement nécessaire qui prive l’EV3 d’un rangement fermé dans l’accoudoir.

Trônant sur le tableau de bord, une triple dalle numérique, directement reprise du modèle EV9, fait face au conducteur et au passager. Entre les deux écrans de 12, 3 pouces est positionné le troisième de 5,3 pouces destiné à l'affichage de la climatisation, assez peu visible d'ailleurs. Heureusement, des commandes physiques persistent pour un accès plus naturel aux réglages de la température et de la ventilation. Le système multimédia est équipé d’Android Auto et Apple Car play. Le client pourra d'ici la fin de l'année accéder à des services comme Netflix, Spotify, Amazon et jouer à des jeux. A noter qu’il intègre ChatGPT, capable de répondre à vos questions, de lancer un itinéraire ou d’offrir du divertissement. Kia propose également, une clé dématérialisée via le smartphone, qui permet d'autoriser ses amis à utiliser l'auto.

La planche de bord moderne et aérée dans sa présentation renforce le sentiment d’espace qui prédomine à bord. La qualité de certains plastiques est moyenne, notamment sur la planche de bord et les parties basses mais les coloris différents et quelques inserts rendent l'ensemble cohérent.

A l’arrière, les occupants sont aussi chouchoutés. La place aux jambes est vraiment excellente compte tenu du gabarit de la voiture et les passagers ont à dispositions des points de charges USB-C, des rangements et même des sièges chauffants sur la version la plus cossue. La banquette manque un peu de moelleux et aurait méritée d'être un peu plus creusée pour offrir d'avantage de maintien mais 2 grands adultes et un enfant voyageront dans de bonnes conditions aux places arrière.

La modularité est basique, avec une banquette fixe et des dossiers rabattables 2/3-1/3 mais le volume de coffre de 460 litres se place dans la bonne moyenne de la catégorie. Il est complété par un petit frunk (sous le capot) de 25 litres permettant, à peine, de ranger les câbles de recharge. L’EV3 s’avère bien conçu pour répondre à un usage familial et faire office de première voiture du foyer.