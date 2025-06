Il se passe de drôles de choses au Mans

Plus que quelques heures avant le grand départ des 24 Heures du Mans 2025, qui sera donné ce samedi à 16h00 par le tennisman Roger Federer. Après deux années de domination de la Ferrari 499P toujours invaincue dans la Sarthe (du jamais vu à ce niveau de compétition puisque l’Italienne n’a jamais perdu la course !), tout le monde se demande si Porsche, Toyota et les autres arriveront à surclasser la Scuderia pour cette cinquième course mancelle de l’ère de la réglementation Hypercar (la troisième avec un très grand nombre de constructeurs engagés dans la discipline reine avec des protos LMH et LMDh).

Tout le monde attendait une revanche de Toyota ou des progrès de Porsche, qui n’a pour l’instant jamais réussi à s’imposer dans la Sarthe avec sa 963 LMDh. Mais surprise, c’est Cadillac qui a battu tout le monde aux qualifications de la course qui se sont tenues le mercredi puis le jeudi soir dans le cadre de l’Hyperpole. Deux des quatre V-Series.R engagées ont verrouillé la première ligne, devant la meilleure des Porsche, la plus rapide des BMW, une seconde Porsche et la première des Ferrari. L’unique Toyota qualifiée pour l’Hyperpole 2 (à laquelle seules les 10 voitures les plus rapides lors de l’Hyperpole 1 participent) n’a même pas réussi à établir de chrono.

Peugeot hors du coup, mais ça roule fort

Lors des premières séances de qualifications ce mercredi, on a eu la confirmation du manque de vitesse des Peugeot 9X8 : non qualifiées pour l’Hyperpole, elles ont terminé aux 18 et 19èmes places du classement et n’étaient pourtant rejetées qu’à un peu plus de deux secondes du meilleur temps pour la lionne la plus rapide. En fait, les écarts sont devenus extrêmement faibles cette année et le moindre dixième de gagné peut désormais faire une différence énorme.

Qui cache son jeu ?

Tout le monde se demande aussi si les équipes ont roulé à fond pendant ces qualifications. Sébastien Bourdais, par exemple, pense que Ferrari a totalement caché son jeu. Comme il le confie aux journalistes de Motorsport, le pilote Cadillac estime que les protos italiens ont fait exprès de ne pas dévoiler leur véritable rythme, très possiblement pour éviter une éventuelle pénalisation dans leur « balance de performance ».

A noter au passage que l’Alpine la mieux qualifiée est 9ème, à seulement 1,2 seconde de la Cadillac la plus rapide. On risque bien d’avoir une course extrêmement disputée jusqu’à la fin cette année. Et une course entièrement sèche d’après les prévisions, aussi !