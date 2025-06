L'extraordinaire Porsche 963 RSP n'a pas osé aller jusqu'au bout

Une Porsche 963 LMDh conçue dans le but de gagner le classement général des 24 Heures du Mans homologuée pour la route, vraiment ? Oui, c’était ce qu’on pensait en découvrant les « » diffusés par le constructeur allemand ces derniers jours.

Et elle est bien là, cette 963 RSP équipée de vraies plaques d’immatriculation. Elle vient de s’offrir une balade dans la circulation au Mans où les équipes se préparent pour les 24 Heures (week-end du 15 juin), en compagnie de la légendaire Porsche 917 du Comte Rossi homologuée pour la route au milieu des années 70.

Des clignotants et un porte-gobelet

Cette Porsche 963 très particulière possède donc bien des phares fonctionnels et des clignotants, en plus d’un habitacle largement refait pour offrir une finition presque luxueuse et même contenir un porte-gobelet pour le conducteur et son passager !

La voiture a été relevée pour ne pas détruire sa lame en carbone contre la moindre bosse et profite aussi d’amortisseurs assouplis. Ses passages de roues ont été recouverts pour éviter de projeter des cailloux partout et elle chausse des pneus « pluie » Michelin. Équipée d’un klaxon, elle conserve le V8 biturbo de 4,6 litres de la 963 LMDh de compétition avec son petit moteur électrique, envoyant leur puissance uniquement sur le train arrière. Porsche évoque toujours une puissance de « seulement » 680 chevaux et ne précise pas la masse de la machine.

Pas une vraie homologation routière

Mais cette 963 RSP, offerte au fondateur et président de Penske Roger Searle Penske (d’où les initiales) qui engage d’ailleurs les 963 en compétition pour Porsche, ne sera construite qu’en un seul exemplaire et ne bénéficie pas d’une véritable homologation routière contrairement à d’autres machines de course comme l’Abt XGT. Elle n’a qu’une « autorisation spéciale » lui permettant de rouler dans la circulation à titre exceptionnel.

Porsche n’ira donc pas concurrencer les dernières supercars routières de Ferrari et McLaren avec cette auto plutôt destinée à rester sagement dans un musée et c’est bien dommage. Récemment, Mercedes avait bien réussi à homologuer une voiture de sport équipée d’un V6 de Formule 1 ! Reste que la vision d’une Porsche 963 au milieu des SUV sur la route nationale du Mans, ça fait tout drôle.