SP Chaos Panopoulos : la curieuse salade grecque

À 47 ans, il croit toujours en sa bonne étoile. Et pourtant, quatre ans après avoir dévoilé son monstre, son ultracar, comme Spyros Panapoulos a désigné son incroyable Chaos, l’auto n’a toujours pas fait ses premiers tours de roues. Elle n’a pas non plus été chronométrée par un organisme indépendant. Et n’a toujours pas le moindre client.

Le Grec aurait-il les yeux plus gros que le ventre ? Pourtant, Panapooulos n’est pas le premier venu dans la sphère des voitures ultra-puissantes. Son nom, et son talent d’ingénieur autodidacte, sont connus jusqu’aux paddocks de Formule 1. Depuis 1997 du côté d'Athènes, Pano, comme le désignent ses amis, développe des pièces pour des moteurs hautes performance, voir des blocs entiers.

Un ingénieur aussi brillant qu'autodidacte

Ses clients ? À peu près tous les constructeurs engagés dans les sports mécaniques, de Porsche à Ferrari, de Lamborghini à McLaren. Mais aussi, et surtout, des secteurs plus rémunérateurs comme la défense, l’aéronautique et le médical.

Mais comme souvent, dans le tout petit monde des ingénieurs brillantissimes, la reconnaissance de leurs pairs ne suffit pas. Il leur manque celle du grand public, et l’envie de concevoir entièrement une voiture les ronge.

En plus, Panopoloulos tient à ce que la Grèce trouve enfin sa place dans le concert automobile international duquel le pays est totalement absent. Alors il se lance dans l’aventure en 2015, sans la moindre levée de fonds, développant son auto en autofinancement total, grâce à son entreprise SP Group.

Le résultat de ses cogitations s’appelle SP Chaos. Pano voulait exposer son auto au salon de Genève 2022, mais l’évènement étant annulé, il décide de lancer son engin en Grèce un peu plus tôt, le 1er novembre 2021.

C’est à ce moment que le mystère commence, et il n’est toujours pas éclairci. Le lancement se déroule devant un mini-cercle d’invités ultra-confidentiel. Quant aux journalistes spécialisés, ils n’auront droit qu’à quelques bribes d’infos distillées sur les réseaux sociaux de la marque. Curieux.

Reste que les données livrées par Spyros Panapoulos sont suffisamment précises, et tellement ahurissantes, qu’elles éveillent la curiosité de tous les observateurs du monde automobile. Car la Chaos est une auto qui explose absolument toutes les références connues. Son moteur, un V10 bi turbo de 4,0 l, développe 3 065 ch pour un couple de 1 984 Nm et avale le 0 / 100 km / h en, 1,55 seconde et atteint les 500 km / h.

Avec une telle puissance, l’engin doit peser des tonnes. Du tout, il revendique seulement 1 272 kg. Comment ? Grâce à sa fabrication en magnésium, mais aussi en zylon, un polymère encore plus résistant que le carbone, et un zest de titane. Bugatti est largement distancié. La Grèce l’emporte à plate couture face à l’Alsace.

À ce moment, et face au mystère de sa présentation, on pourrait dire, pour paraphraser Gérard Darmon dans La cité de la peur, « tu bluffes, Panopoulos ». Sauf que le patron grec livre des détails. Le prix d’abord : 12,4 millions d’euros, encore un record battu. La SP Chaos dispose même d’une version d’entrée de gamme, à 2 049 ch seulement, pour 5,5 millions d’euros seulement aussi.

L'ultracar arlésienne

Pano annonce même une date de commercialisation en 2022, et le nombre (limité) de voitures produites qui n’excéderont pas 100 unités, en précisant qu’il n’y en aura que 20 par continent. Quant au réseau de distribution, c’est simple : c'est la maison de ventes Sotheby’s qui s’en charge.

Autant de détails qui poussent à croire en ce projet, et tout le monde aimerait voir l’ultracar rouler, même ceux qui n’ont pas 12 millions à investir dans une auto, et ils sont nombreux. Sauf qu’en 2022, point de Chaos sur la route, et pas une de plus cette année. Officiellement, Panopoulos travaille toujours au développement de son engin. Mais officieusement, le rêve d’un homme et de son bolide grec semble se dissoudre dans le ciel d'azur au-dessus d’Athènes.