Bugatti Chiron

Ce fabricant d'aspirateurs chinois va-t-il oser lancer cette copie de Bugatti Chiron ?

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Julien Bertaux

Qu’un industriel spécialisé dans les aspirateurs et les systèmes de recyclage de l’air se lance dans l’automobile, pourquoi pas. Mais de là à copier l’une des meilleures supercars qu’il soit, l'opération semble pour le moins risqué.

Ce fabricant d'aspirateurs chinois va-t-il oser lancer cette copie de Bugatti Chiron ?
Difficile de faire plus ressemblant, pourtant il ne s'agit pas d'une Bigatti Chiron.

Non, vous n'avez pas sous les yeux la version familiale de la Bugatti Chiron. Pourtant, tout y est : la calandre en forme de fer à cheval entourée de deux grandes ouvertures, la grande virgule qui ceinture le profil de l’auto, la partie arrière ramassée avec « l’épine dorsale » au-dessus du capot moteur ou encore le bandeau lumineux.

Il s’agit en réalité de la Dreame EV, un bolide entièrement électrique imaginait par l’industriel chinois Dreame Technology. Habituellement, la firme développe des aspirateurs, systèmes d’air reconditionné, robots tondeuse, sèche-cheveux…

C'est presque le jeu des sept erreurs entre cettre Dreame EV et une Bugatti Chiron.
Objectivement, la voiture ne manque pas d’allure, mais l’industriel pourrait rencontrer des problèmes s’il lance une machine ainsi dessinée. Il s’agit pour le moment d’un dessin, mais il apparaît peu probable que Bugatti reste les bras croisés si Dreame Technology compte vraiement lancer cette voiture.

Landwind X7
Landwind X7

Par le passé, certaines marques chinoises ne se sont pas gênées pour s’inspirer très fortement des productions européennes (voir notre Top 10 des copies chinoises) comme le Land Rover Evoque ou le Mercedes Classe G. Seulement, les temps ont changé…

Pourquoi les fabricants d'aspirateurs ?

James Dyson est son projet avorté.
Ce projet nous rappelle un cas similaire, lorsque Dyson souhaitait développer et lancer un grand SUV électrique avec à la clé 500 emplois créés et deux milliards d’euros d’investissement. Son projet, abandonné en 2019, n’a jamais vu le jour.

Bugatti Chiron

