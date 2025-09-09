Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bugatti Chiron

Il frotte la jante de sa Chiron en plein Monaco

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Pas simple de circuler dans les rues étroites de Monaco avec une supercar du calibre de la Chiron. La preuve avec ce propriétaire qui frotte une jante dans la rampe d'un parking.

Il frotte la jante de sa Chiron en plein Monaco

Assise basse, largeur importante, surfaces vitrées réduites : les raisons ne manquent pas pour rendre l'utilisation d'une supercar en ville plus délicate que celle d'une voiture ordinaire. Voici par exemple un automobiliste au volant d'une Chiron qui se rappellera longtemps de son arrivée dans le parking du casino à Monaco.

Les séquences partagées sur le réseau social Instagram montrent la sportive d'exception en quête d'un stationnement sécurisé. L'auto progresse dans la rampe de l'entrée du parking avant de se serrer beaucoup trop sur la droite. La sanction est immédiate : sa jante vient s'endommager sur l'épaisse tranche du trottoir avec un bruit qui fait grincer les dents.

Plus de 10 000 euros la jante

D'après les informations disponibles sur la toile, les quatre jantes de la Bugatti Chiron s'échangent en prix neuf contre 42 600 euros. Une coquette somme que devra partiellement débourser le propriétaire de cet exemplaire pour un état de présentation irréprochable. Pourquoi un tel tarif ? 1500 chevaux pour 1600 Nm de couple à passer au sol et une vitesse de pointe de 420 km/h : les roues de la Chiron se doivent de résister à des contraintes extrêmes.

