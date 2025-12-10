Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ineos Grenadier

L’Ineos Grenadier Game Viewer est fait pour vous emmener en safari

Cédric Pinatel

Le tout-terrain fabriqué en France gagne une nouvelle version sans toit ni montants. Il pourrait évoquer à certains la Fiat 500 Jolly mais il a été exclusivement conçu pour les safaris.

Faites quand même attention aux attaques de lions.

L’Ineos Grenadier offre déjà une gamme sacrément vaste. Lancé en 2022, ce tout-terrain fabriqué en France à l’ancienne usine de Smart en Moselle a d’abord été commercialisé dans sa version fermée à châssis long. Il a ensuite reçu le renfort d’une déclinaison pick-up baptisée « Quartermaster » et peut désormais aussi s’équiper d’un kit pour le franchissement extrême.

Le petit constructeur fondé par le patron du groupe pétrolier éponyme dévoile encore une nouvelle version, cette fois pensée exclusivement pour les safaris : le Grenadier Game Viewer a en effet été développé servir au mieux les professionnels de la visite des parcs naturels en Afrique, nécessitant à la fois un véhicule aux capacités tout-terrain sérieuses et un habitacle le plus dégagé possible pour la vision périphérique.

Un assemblage final au Botswana

Ce Grenadier Game Viewer sera « semi-assemblé » dans l’usine d’Hambach en Moselle avant d’être expédié à Kavango dans le Boswana. Là-bas, une filiale locale d’Ineos préparera le véhicule en fonction des demandes de la clientèle, sur la base du Grenadier châssis long ou extra-long. Selon la configuration choisie, il pourra accueillir entre 4 et 9 occupants.

Selon la configuration, le véhicule pourra embarquer entre quatre et neuf occupants.
« le Grenadier Game Viewer a suscité un vif intérêt auprès des réserves naturelles et des lodges de safari haut de gamme d’Afrique subsaharienne ainsi que des ranchs et grandes propriétés aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est », peut-on lire dans le communiqué officiel d’Ineos.

Quatre premiers exemplaires livrés le mois prochain

Ineos précise que ce Grenadier Game Viewer débutera ses livraisons le moins prochain : quatre exemplaires seront « livrés à l’Hiddn Lodge, nouveau refuge ultra-luxueux situé près de Gqeberha, dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud ».

Cette version ne semble pas destinée aux clients particuliers. Mais peut-être qu’un jour au zoo de Thoiry…

