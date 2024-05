EN BREF Pick-up 4X4 Puissance : 286 ou 249 ch (essence et diesel) fabrication française marque anglaise À partir de 81 990 euros

On connaît la chanson. Celle de l'industriel anglais Jim Ratliffe, patron d'Ineos qui, un soir, attablé dans un pub londonien a une idée de milliardaire : concevoir, fabriquer et distribuer un 4X4 pur et dur, une auto à rebours de la politique de Land Rover qui décide de civiliser son bon vieux Defender. Une auto qui ne copie pas l’Anglaise mais qui lui succède. Une nuance pas évidente lorsque l’on observe l’auto. Mais il faut trouver un nom à l’engin. Pas besoin de chercher très loin : le nom du pub fera l’affaire : il s’appelle Grenadier ? L’affaire est pliée.

On est en 2017, et les tractations commencent, pour trouver un moteur, et passer des accords avec des équipementiers. BMW fournit ses bons vieux six cylindres (essence et diesel), ZF s’occupe de la boîte auto, l’Autrichien Magna et l’italien Carraro se penchent sur le châssis et les essieux, Brembo s'occupe des freins et Recaro, comme il se doit, conçoit des sièges.

dailymotion Ineos Grenadier Quartermaster (2024) : un pick-up brut de luxe (essai vidéo)

Mais ou assembler tout ça ? La réponse est fournie par Mercedes qui, en 2020, décide d’arrêter les frais de sa marque Smart. Elle est revendue pour moitié au Chinois Geely et l’usine de Hambach en Moselle est libre. Ratclife la rachète pour y assembler ses autos et continuer à produire les Smart Fortwo jusqu’au début de cette année. Les deux voitures cohabitent dans l’usine de 210 000 m2 en toute incongruité, puisque la petite deux places pourraient presque tenir dans le coffre de l’immense Grenadier. Il faudra néanmoins attendre 2022 pour que les premiers 4X4, en version SW prennent la route.

Un modèle pur et dur, c’est bien, le décliner, c’est mieux. D’ailleurs Land Rover ne procédait pas autrement. Le 110, la version allongée du « Def » s’est transformée en version courte, le 90, mais aussi en pick-up. Chez Grenadier, on compte bien en faire autant. La version raccourcie s’appellera Fusilier, mais il faudra patienter. L’engin, qui sera électrique, n’est pas encore au point. En revanche, transformer la bête thermique de 4,90 m en pick-up est plus simple et c'est bien ce qui a été fait.

Le pick-up plus léger que le SW

L’auto à benne jauge 5,40 m, soit 50 bons centimètres de plus que son frère aîné et fermé. Tout se joue au niveau du porte-à-faux, qui de quasi inexistant sur le Grenadier d’origine, déborde à l’arrière du Quartermaster, puisque c’est le petit nom du pick-up. En prime, puisque l’exercice consiste à enlever de la tôle à l’engin de base, le 4x4 et sa grosse benne de 1,67 m de long et autant de large, pèse 100 kg de moins que la version originelle. Voilà qui devrait le rendre plus véloce ? Ne nous emballons pas : le pick-up pèse 2,6 tonnes tout nu, pas de quoi le transformer en gazelle. Pour autant, il est capable de remorquer 3,5 tonnes avec une charge utile de 835 kg.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Côté design, on ne change pas une équipe qui reprend les codes du Defender. Les feux tout ronds répondent présent, comme le capot presque horizontal posé sur les hanches de l’engin et les formes générales tracées à la règle et à l’équerre. À l’intérieur non plus, pas grand-chose de neuf. Et fort heureusement. Même si, en prenant place à bord, on est terrifié par l’invasion de boutons, comme si, de la console au pavillon de toit, munis de deux lucarnes, le Quartermaster avait attrapé la varicelle.

Une planche de bord qui a attrapé la varicelle

Mais on est très vite rassuré : cette disposition des commandes est sans aucun doute l’une des plus intuitives de toute la production automobile. Un bouton = une fonction, parfaitement identifiée par son pictogramme ultra-lisible. Sur la console se retrouvent toutes les fonctions d’usage courant, de la clim à l’autoradio et sur le pavillon, toutes celles dédiées aux modes off road. Simplissime et tellement évident que l’on se demande pourquoi Ineos n’a pas poussé cette intuitivité parfaite jusqu’au bout.

Car toutes les informations utiles au conducteur : vitesse, niveau de carburant, compte-tours et navigation sont regroupés sur l’écran central comme sur une bien peu ergonomique Tesla et sur nombre d'électriques qui l'ont copiée. Devant celui qui tient le volant n'apparaissent que les petits pictos l’avertissant d’un défaut quelconque ou de l’enclenchement d’un mode off road. Magnanimes, les designers d’Ineos ont quand même inscrit le rappel visuel des clignotants à cet endroit.

Évidemment, ces éléments sont similaires sur le Grenadier fermé et sur le pick-up, comme est similaire le mobilier en plastique dur comme du béton mais qui, visiblement est fait pour résister au temps comme aux pires traitements. Il est tellement costaud et bien assemblé, que l’on a envie de passer le jet pour nettoyer l’intérieur, s’il n’y avait ces magnifiques et très confortables sièges Recaro en cuir dans la finition haute. Des sièges Pullman là encore similaires dans les deux modèles. Mais si le confort à l’avant est garanti, les passagers de la banquette arrière regretteront amèrement les assises de la version « berline ».

C’est une maladie des pick-ups double cabine et le Quatermaster n’y échappe pas : les passagers arrière sont raides comme des « i », le dossier de la banquette étant totalement vertical en raison des sièges collés au bord de la cabine. Pour se rendre sur un chantier de proximité à quatre ou cinq, pas de souci, en revanche, pour traverser l’Afrique, les punis de l’arrière feraient mieux de faire du stop, contrairement à leurs camarades assis à l’avant.