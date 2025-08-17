Pourquoi la GMA S1 LM est le nouveau fantasme absolu des puristes

Si vous vous intéressez aux voitures d’exception, le nom de Gordon Murray vous parle forcément : il s’agit d’un ingénieur de grand talent qui s’est d’abord distingué dans le monde du sport automobile en Formule 1, puis dans l’univers des routières d’exception. C’est lui qui a supervisé tout le développement technique de la McLaren F1 produite de 1992 à 1998, cette supercar à trois places équipée d’un V12 BMW de 627 chevaux (en version de « base ») que certains considèrent toujours comme la meilleure sportive routière de tous les temps. Elle avait surclassé à l’époque toutes les autres sportives d’exception du marché au registre des performances, de la Bugatti EB110 à la Lamborghini Diablo en passant par les Ferrari F40 (puis F50) et autres Jaguar XJ220.

Depuis ce temps, Gordon Murray a fondé sa propre marque (Gordon Murray Automotive) pour fabriquer des voitures telles qui les rêvait. La GMA T50, son premier modèle, ressemblait fortement à l’ancienne McLaren F1 dans sa philosophie technique puisqu’elle possédait comme cette dernière un habitacle à trois places avec un poste de conducteur central, un V12 atmosphérique installé dans le dos et une boîte manuelle en plus d’une conception privilégiant les économies de masse.

Et maintenant, la S1 LM !

Et attention, Gordon Murray a décidé d’aller encore plus loin sur l’évocation de l’ancienne McLaren F1. A l’occasion du concours d’élégance de Pebble Beach, Gordon Murray Automotive a dévoilé la S1 LM qui pousse la ressemblance avec la McLaren F1 jusqu’à en reprendre le design, simplement remis à jour. On retrouve ainsi les quatre feux ronds à l’arrière, la prise d’air sur le toit et le design très simple de cette berlinette à moteur central dont la silhouette est devenue presque culte d’une certaine façon.

Basée sur le châssis de la T50, elle oublie l’ingénieux mais disgracieux ventilateur arrière de cette dernière et pousse la cylindrée de son V12 Cosworth à 4,3 litres au lieu de 4,0 litres, toujours connecté à une boîte de vitesses manuelle située au centre de l’habitacle (et capable de dépasser les 12 000 tours / minute !). Cette S1 LM fait tellement frissonner les riches collectionneurs qu’un client a décidé d’acheter les cinq exemplaires prévus par Gordon Murray Automotive à lui tout seul ! Il les a probablement payés une fortune (sans doute beaucoup plus cher que les 2,73 millions d’euros hors taxes demandés par la T50) et la valeur de ces cinq S1 LM risque de grimper en flèche dans les années prochaines. Autant que celle de la McLaren F1 dont certains exemplaires valent désormais plus de 10 millions d’euros ?

Une Le Mans GTR à peine moins culte

A Pebble Beach, Gordon Murray Automobile a aussi présenté la Le Mans GTR, célébrant les 30 ans de la victoire de la McLaren F1 GTR aux 24 Heures du Mans. Homologuée pour la route comme la S1 LM (et contrairement à la McLaren F1 GTR), cette Le Mans GTR est elle aussi basée sur la T50 et reprend son V12 de 663 chevaux. Elle chausse des Michelin Pilot Sport Cup 2 et se limitera à 24 exemplaires, qui sont eux aussi tous vendus.