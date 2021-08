Record mondial en 2021 pour cette McLaren F1

En réponse à

390 km depuis 1994 !

Les pneus d'origine sont à changer, OK, ça paraît évident... Mais il y a plein de choses à vérifier en commençant par TOUTES les durites, les liquides, la batterie, vérifier aussi si il n'y a pas d'oxydation à certains endroits etc... ça va que c'est une McLaren F1 et que son nouveau propriétaire a forcément les moyens de tout ça, mais l'équivalent pour une automobile plus destinée au "propriétaire moyen" que nous sommes, ça peut être un vrai mauvais plan.