Au CES de Las Vegas, les voitures deviennent intelligentes, mais artificiellement seulement

Le constructeur de Stuttgart aurait pu prendre la route de Detroit, dont le salon tente de renouer avec la tradition de janvier en ouvrant ses portes la semaine prochaine. Mais il fait froid dans le Michigan, beaucoup plus froid que dans le Nevada. Alors va pour Las Vegas, ou Mercedes dévoile, dès aujourd’hui, son GLC électrique en première Américaine alors que l’Europe connaît le nouveau SUV allemand depuis la rentrée dernière et le salon de Munich.

Une présentation en grande pompe et au cours du salon américain le plus couru de ce début d’année : il fallait bien ça pour que Mercedes parvienne à imposer un minimum d’exemplaires sur un marché devenu difficile.

Le GLC électrique en terrain difficile

Car si le GLC est le best-seller de la marque aux États-Unis, et qu’il est assemblé sur place, sa nouvelle version électrique sera plus coton à vendre, puisqu’il est fabriqué en Allemagne et en Hongrie. À ce titre, l’engin devra s’acquitter d’une taxe douanière de 15 % à l’importation. En outre, le temps n’est pas franchement à l’électrique outre-Atlantique, puisque l’administration Trump a suspendu toutes les aides à l’achat de VE.

Autre Allemand très américain, BMW ne loupe pas non plus le rendez-vous du désert de Mojave avec son Ix3 qui inaugure la plateforme Neue Klasse. Lui aussi est en terrain hostile puisque son SUn électrique est fabricant en hongrie et soumis aux taxes trumpesques.

Mais comme on est au CES, le Bavarois en profite pour dévoiler son nouveau système d’exploitation Bmw X. La marque pense à ses clients durant les périodes de recharges en leur offrant la possibilité de visionner des vidéos ou de jouer, avec une « fluidité jamais atteinte », dixit. la marque. L’ix3 met également, au travers de l’appli embarquée TiVo, d’accèder aux programmes de la plateforme Disney +.

Enfin, et c’est peut-être un argument plus important pour les automobilistes, la techno eDrive BMW, elle aussio gavée à l’IA débarque sur ce modèle avec une sixième génération qui permet à la marque d’être l’un de meilleurs élèves du genre en matière de recharge, comme l’a constaté Alexandre Bataille lors de son essai.

Si les constructeurs allemands viennent en force au CES, les Japonais ne sont pas en reste. Honda, fidèle à son habitude, est présent et, comme chaque année, continue de teaser ses futures autos électriques dont l’Afeela, concu en collaboration avec Sony qui entend entrer dans la ronde des constructeurs.

Mais si, comme c’est le cas depuis quelques années, le CES est aussi un salon de l’auto, c’est devenu, avant tout, une manifestation dédiée à l’IA, omniprésente dans tous les domaines, de l’électro-ménager à l’audiovisuel en passant par l’automobile.

Des autos développées par l’IA ?

Et ce sont deux équipementiers européens qui viennent y dévoiler leurs dernières expériences dans ce domaine : Bosch et Valeo. Les deux géants européens tablent sur l’intelligence artificielle embarquée dans nos futurs cockpits. Mais si le nouveau système Valeo surveille de près les occupants de l’auto, celui de Bosch augmente les capacités d’infotainement à bord. Un marché que l’équipementier allemand évalue à 17 milliards de dollars dans les années qui viennent, et dont il croquerait bien une part de gâteau.

Grandes marques, équipementiers, mais où sont les marques plus confidentielles ? Lamborghini est lui aussi présent à Las Vegas. Du moins l’esprit de l’Italien flotte-t-il sur le stand de PTC. Cette start-up dédiée à l’IA travaille avec le constructeur pour l’aider à dessiner et développer ses futures autos de manière totalement numériques. Une sorte de Marcello Gandini augmenté. Ou diminué de sa part humaine.