Dans une autre vie, ce petit cube était une BMW M2

La BMW M2 de dernière génération dispose de nombreux atouts pour faire rêver les passionnés et revendiquer des performances de premier plan. Pourtant, lorsqu’un exemplaire est endommagé, des casseurs n’y vont pas avec le dos de la cuillère pour recycler le coupé germanique. Voici pour illustration une M2 bleu ciel détruite de la manière très brute, sans retenue.

La vidéo publiée sur Instagram met en lumière la fin de vie de la voiture déjà dans un triste état avant son traitement par la broyeuse. L’auto vraisemblablement vandalisée par des graffitis et partiellement démontée est bloquée dans un premier étau permettant à une pince mécanique géante d’arracher son moteur sans espoir d’en faire quelque chose par la suite. Quelques minutes plus tard, la sportive est soulevée pour atterrir dans un bac qui sera son dernier emplacement avant de finir en cube. Enfin, la broyeuse sort ce qu’il reste de la Bmw M2 : une masse métallique difforme prête à être stockée pour recyclage.

La BMW M2, une propulsion amusante

Pour rappel, la dernière génération de la BMW M2 embarque sous son capot un bloc six cylindres 3,0l turbocompressé de 480 chevaux pour 550 Nm de couple. De quoi tomber le 0 à 100 km/h en 4,0 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.