Comme celui du neuf, le marché de l’occasion débute fort mal 2026
Après une année 2025 chaotique, 2026 pourrait bien être celle d’un retour à la franche baisse. En janvier, la chute a frôlé les deux chiffres.
Comme chaque mois, AAA Data vient de dévoiler les chiffres définitifs des ventes de voitures d’occasion pour les 31 premiers jours de 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas bons : si l’on excepte son homologue de 2023, le mois dernier a été le pire de la dernière décennie, avec seulement 413 520 transactions enregistrées.
Comparé aux 457 668 de l’année dernière, ce nombre représente une chute de 9,6 %. Une très mauvaise performance que ne suffit pas à justifier le nombre inférieur de jours ouvrables par rapport à 2025 (21 le mois dernier, contre 22 il y a un an). Peu de marques parviennent ainsi à échapper à ce désastre
Du moins mauvais pour les françaises
Lorsque l’on observe le classement de 20 marques les plus vendues, on remarque ainsi que toutes enregistrent une baisse. Bien sûr, certaines régressent moins que le marché global ce qui, finalement, implique qu’elles gagnent des parts de marché. Une maigre consolation que l’on peut appliquer à l’ensemble des labels tricolores, avec -8,5 % pour Peugeot, -8,1 % pour Citroën et Renault, et "seulement" -7,6 % pour DS Automobiles.
Dans cette catégorie de "ceux qui grappillent des parts de marché", on trouve également Dacia (-4,4 %), Skoda (-6 %), Hyundai (-6,6 %), BMW (-8,8 %), Toyota (-8,9 %) et Mini (-9,4 %).
De petites touches de vert
Il y a tout de même quelques labels qui enregistrent une progression réelle. Comprenez par là que leurs réimmatriculations ont été plus importantes en janvier 2026 qu’en janvier 2025. Il s’agit, certes, d’acteurs encore mineurs sur le marché de la seconde main, mais les performances de Tesla (+ 8,8 %), Cupra (+ 14,7 %) et MG (+ 25 %) méritent tout de même d’être soulignées.
