L'usine Stellantis de Poissy est sauvée du moins jusqu'à 2028

L'usine Stellantis de Poissy, qui emploie plus de 2 000 salariés, est le dernier site de production automobile d'Île-de-France. Menacée de fermeture, elle restera en activité au moins jusqu'à 2028 a indiqué Éric Haan, le directeur de l’usine, qui a également précisé qu'il n'y aura pas de plan social.

On pouvait légitimement se poser la question, car la production tourne au ralenti avec seulement 400 Opel Mokka et 15 DS3 fabriqués chaque jour. Une des équipes pourrait disparaitre, mais les 700 personnes qui en font parties ne seront pas licenciées, mais replacées dans d'autres services. Stellantis va en effet investir massivement à Poissy avec une politique de diversification des activités. Ainsi, 20 millions d'euros vont être injectés afin de moderniser les lignes de travail sur la tôle. De nouvelles activités, comme le recyclage de métaux ou la réutilisation de certaines pièces, pourraient apparaître ces prochains mois.

Un porte-parole de Stellantis a ainsi affirmé "on a pris l'engagement de lui donner un avenir et on s'y tient". Une bonne nouvelle également pour les élus locaux, qui n'auront pas à gérer l'épineux dossier de la fermeture de l'usine. Ainsi, pour la maire (LR) Sandrine Dos Santos, c’est « une formidable nouvelle pour la ville et le territoire ». Le député (Renaissance) Karl Olive, lui, est satisfait de ces annonces, mais prudent. Même tendance du côté des syndicats, qui vont rester vigilants sur l'arrêt possible d'une des équipes.

Et le PSG alors ?

Si cette annonce est une bonne nouvelle pour les employés de l'usine, il reste tout de même une question en suspens : Poissy peut-il encore dans ces conditions accueillir le futur stade du PSG. Le club de la Capitale cherche à construire un stade dont il serait propriétaire. Deux sites tiennent la corde : Poissy et Massy. Qu'en sera-t-il maintenant ? Une usine encore en activité peut-elle côtoyer l'immense complexe voulu par le club champion d'Europe ? Réponse prochainement.