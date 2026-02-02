Fier d’avoir dépassé le million de kilomètres avec sa Citroën à moteur Puretech, mais à quel prix !

Wiel Willems n’est pas ce que l’on peut appeler un « automobiliste lambda ». Ce Néerlandais âgé de 89 ans, grand fan de la marque Citroën depuis longtemps, a décidé d’acheter une Citroën C1 de seconde génération neuve au début de l’année 2015. Avec, sous le capot, le fameux petit moteur 1,2 litre Puretech en version atmosphérique (82 chevaux), pas encore connu à l’époque pour sa fiabilité très problématique sur la durée.

Et ce Wiel Willems n’a pas utilisé sa microcitadine seulement en ville : il a parcouru environ 100 000 kilomètres par an et conservé sa petite C1 en respectant scrupuleusement les préconisations fixées par Citroën au sujet de l’entretien de sa voiture. Et visiblement, ce comportement a permis à la mécanique de tenir : en octobre 2025, , comme il le racontait auprès des journalistes de Omroep Brabandt, il fêtait fièrement le million de kilomètres parcourus au volant de cette modeste petite auto qui finit généralement à la casse après 150 000 kilomètres (ou même bien avant en cas de grave problème moteur).

De sacrés frais d’entretien, quand même

Wiel Willems explique qu’il voulait prouver que ces autos pouvaient durer très longtemps à condition de les entretenir correctement. Cette affirmation est quand même à relativiser au vu des frais d’entretien qu’il indique : 50 000€ en dix ans tout de même, soit 5 000€ par an !

Un chiffre qui semble particulièrement élevé, même en sachant qu’il a fallu effectuer un changement de moteur après environ 500 000 kilomètres parcourus (ce qui ne paraît pas anormal d’ailleurs, moteur Puretech sous le capot ou pas). Avec de telles sommes engagées, il ne s’est sans doute pas contenté de réaliser une visite d’entretien annuelle dans un garage Citroën.

Citroën Pays-Bas n’a pas voulu l’aider

Weil Willems précise aussi qu’il a demandé à la branche locale de Citroën de l’aider sur le financement de l’entretien de l’auto, sans succès. En tout cas dans le cas précis et compte tenu des frais générés par l’entretien de l’auto, ce n’est clairement pas une si bonne publicité que ça pour la marque. Et cette histoire rappelle aussi que la « passion de l’automobile » peut vraiment prendre des formes surprenantes dans certains cas.