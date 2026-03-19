Entre la hausse du coût des réparations, de l’assurance et la flambée des prix à la pompe, posséder et utiliser une voiture deviendra bientôt un luxe. L’examen du contrôle technique, qui a lieu tous les deux ans après le quatrième anniversaire de l’auto, a aussi un coût non négligeable.

Depuis 2019, le gouvernement propose un site afin de comparer les prix que pratiquent les différents centres de contrôle en France. Ce service, que vous pouvez retrouver sur prix.conso.gouv.fr/contrôle-technique, évolue pour devenir plus réactif.

Il propose toujours une carte interactive sur laquelle vous pouvez indiquer votre commune et agrandir votre recherche jusqu’à 100 km à la ronde. Surtout, en renseignant le département, le type de véhicule et le carburant utilisé, il est possible de comparer les tarifs. En plus du coût du contrôle classique, celui de la contre-visite (une fourchette), est également disponible.

Les professionnels sont aussi invités à jouer le jeu en retirant un centre fermé ou en enregistrant la mise en service d’un nouveau centre, modifier certaines données comme les coordonnées et surtout mettre à jour leurs prestations et leurs tarifs. À noter par ailleurs que vous pouvez signaler un prix non conforme via SignalConso.

Les remises non communiquées

Si votre centre de contrôle habituel vous propose régulièrement une remise, aller voir ailleurs n’est sans doute pas une bonne chose. En effet, le site regroupe les tarifs affichés et non l’éventuel coup de pouce d’un contrôleur. Sachez que la concurrence fait rage entre les 5 791 centres répartis sur le territoire. Afin de fidéliser la clientèle, il n’est pas rare de se voir profiter d’un tarif revu à la baisse.