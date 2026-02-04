Contrôle technique : malgré des voitures toujours plus vieilles, leur bonne santé à de quoi nous rassurer

Les centres de contrôle technique apportent un éclairage fiable sur l’état de santé du parc automobile. Si l’Organisme Technique Central (OTC) n’a pas encore compilé toutes les données à ce sujet, les éléments communiqués par le réseau Dekra donnent un aperçu précis des autos qui sillonnent nos routes.

En effet, ses centres ont contrôlé 6,2 millions de véhicules sur les 27,6 millions au total. Ce dernier chiffre est en augmentation d’un million par rapport à 2024, à cause notamment du nombre plus important de transactions et du vieillissement du parc.

Sur ce dernier point, l’âge moyen des véhicules contrôlés atteint 13,3 ans, soit un an de plus qu’en 2020. À noter par ailleurs que le diesel reste majoritaire (61 %), mais que la part des électriques et hybrides augmentent de façon notable en passant de 2,9 % en 2024 à 4,3 % l’année dernière.

Malgré nos autos qui accusent de plus en plus de kilomètres au compteur, le taux de contre-visite reste stable (19,3 %) de même que les rapports qui n’affichent aucune défaillance (11 %).

Les cinq principales défaillances majeures :

L’orientation du feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences : 4,9 %

Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (3,2 %)

Pneumatiques : l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint (2,5 %)

Opacité des fumées : dépasse la valeur de réception ou la limite réglementaire (2,1 %)

Feux stop : source lumineuse défectueuse ou manquante (2 %)

Les trois principales défaillances critiques :

Pneumatiques : corde visible ou endommagée (0,25 %)

Garnitures ou plaquettes de frein : usure excessive (0,08 %)

Efficacité du frein de stationnement inférieure à 50 % de la valeur limite (0,07 %)

Takata refusé

L’année dernière a aussi été marquée par la participation des réseaux de contrôle technique dans la communication par rapport aux rappels des airbags Takata. Depuis février 2025, il est indiqué sur le rapport si votre véhicule est concerné, mais depuis janvier 2026 la vitesse supérieure a été engagée.

Les modèles faisant l’objet d’un « stop drive » écopent d’une défaillance critique. Ils sont 0,5 % depuis le début de l’année, uniquement dans les centres Dekra. De plus, il existe une collecte des coordonnées des utilisateurs dans le cadre des rappels mise à disposition de la part de l’OTC. Depuis février 2025, plus de 600 000 utilisateurs ont été informés par le biais du contrôle technique. Ce service permet de pallier le système SIV, qui n’a rien d’infaillible.

Des nouveautés dans les années à venir

L’intégration progressive des campagnes de rappel fait partie des évolutions du contrôle technique. Le contrôle pollution va également être renforcé avec notamment des compteurs de particules. Cette procédure existe déjà dans d’autres pays, mais la détection plus fine des NOx se révèle plus complexe.

L’autre sujet concerne les aides à la conduite, mais il convient de trouver des méthodes simples, peu coûteuses et répétables facilement avant d’entrer en exécution. Il reste aussi l’épineux problème de la fraude au compteur… Ces évolutions arriveront progressivement d’ici à 2030.