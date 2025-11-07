Le marché français toujours confronté à la fraude au compteur

La dernière étude menée par carVertical montre clairement que la France est toujours confrontée au problème de la manipulation des compteurs kilométriques. Si elle se classe 5e au classement (6e l’année dernière), 2,5 % des véhicules contrôlés affichent un compteur falsifié, un chiffre en légère hausse par rapport à 2024 (2,4 %). CarVertical indique que cette fraude représente une perte annuelle estimée à 1,15 milliard d’euros.

« De manière générale, les modèles très kilométrés se vendent plus difficilement ; pour accroître la valeur du véhicule, des vendeurs peu scrupuleux n’hésitent donc pas à faire reculer le compteur kilométrique » précise Matas Buzelis, expert automobile chez carVertical.

En moyenne, le kilométrage est réduit de 70 100 km, un chiffre pour le moins impressionnant ! Le risque principal provient des modèles venus de l’étranger, les importations donc, puisque 31,6 % des voitures analysées n’affichent pas le bon kilométrage ou dissimulent des dommages.

L’étude met aussi en relief le manque de transparence. 37,8 % des voitures contrôlées en France présentent un historique de sinistre, mais ce n’est pas toujours le cas.

Le marché le plus sûr reste celui du Royaume-Uni puisque 2,3 % des véhicules affichent un compteur trafiqué. La raison se situe dans leur conduite à gauche, limitant de fait les importations, donc les risques.

Les pays de l’est à risque

L’Italie, l’Allemagne, la Suisse et la France complètent ce top 5. La Suède dégringole en passant de la 5e à la 10 place en une seule année en raison, notamment, d’une hausse des importations. Le Portugal accuse aussi une belle chute, de la 11e à la 16e, tandis que la Croatie progresse de 4 rangs (11e place).

Comme l’an dernier, les pays les moins transparents restent l’Ukraine (9,5 % de véhicules avec un compteur trafiqué), la Lettonie (7 %), la Roumanie (7,5 %), et l’Estonie (5,9 %). Acheter une auto en provenance de ces pays se révèle plus risqué.

Pour vous éviter d’acheter une « merguez », munissez-vous de notre check-list afin de vérifier au mieux la voiture convoitée. Surtout, n’oubliez pas l’essai, une étape indispensable !