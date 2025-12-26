Sur Facebook, quelqu’un essaie de vendre des Toyota historiques à plusieurs millions d’euros
Afin de rassurer les potentiels acheteurs et de garantir une image de sérieux, vendre une voiture d’exception implique généralement de passer par une plateforme de prestige. Pour ces rarissimes Toyota 2000 GT, le propriétaire fait plus simple en passant par Facebook Marketplace.
Photos irréprochables, cadre prestigieux, description détaillée, historique documenté : trouver un nouveau propriétaire pour un véhicule de collection à la valeur élevée nécessite habituellement quelques précautions. Le vendeur de ces Toyota 2000 GT brise les codes en mettant son annonce sur un site beaucoup plus populaire : Facebook Marketplace.
La publication dénichée par nos confrères du média américain Carscoops dévoile qu’il n’est pas question d’une mais de trois Toyota 2000 GT. Le trio comprend un exemplaire gris métallisé équipé d’une boîte automatique, ainsi qu’un rouge et qu’un blanc dotés d’une transmission manuelle. L’ensemble atteint une valeur cumulée de 3,2 millions d’euros mais le vendeur précise que le coupé automatique peut s’échanger contre 826 000 euros tandis que les deux autres demandent 1,2 million d’euros l’unité.
La Toyota 2000 GT, première supercar japonaise
La firme nippone amorçait pour mémoire la production de sa spectaculaire 2000 GT (nom de code MF10) en 1967 avec sous son capot un bloc 2,0l six cylindres en ligne de 150 chevaux pour 177 Nm de couple. L’évolution MF12 intronisée en 1969 pousse en fin de carrière sa cylindrée à 2,3l mais perd en puissance en adoptant un moteur simple arbre à cames en tête de 140 chevaux hérité de la berline Toyota Crown.
