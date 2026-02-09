Rendez-vous mardi 10 février pour les premières images de l'essai du Mitsubishi Grandis

Vous avez devant les yeux, le Mitsubishi Grandis, alors oui, je sais, vous ne rêvez pas, il s'agit presque de la copie du Renault Symbioz. Pas une surprise, puisqu'il s'agit de la nouvelle politique de la marque japonaise, qui joue à fond le carte de l'Alliance Renault/Nissan en reprenant certains modèles de la marque au losange.

Ainsi, après la Clio devenue Colt, le Captur qui s'est transformé en ASX, place maintenant au Symbioz qui prend le nom de Grandis, une fois passé chez Mitsubishi. Après avoir été un monospace, ce Grandis de seconde génération devient donc un SUV.

Bien évidemment, les ressemblances avec le Symbioz sont nombreuses. Même si de très nombreux éléments sont communs, Mitsubishi a tout de même eu la bonne idée de proposer une face avant complètement inédite, mis à part les projecteurs et les feux de jours. Les changements sont bien visibles, impossible de ne pas faire le parallèle avec le modèle originel. L'arrière reçoit également quelques retouches.

À l'intérieur, les évolutions sont encore plus légères puisque seul le logo sur le volant change. Même constat pour les motorisations puisqu'on retrouve le même moteur hybride 160 ch que sur de nombreux modèles de chez Renault.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai de ce Grandis. Pour l'occasion, nous aurons une finition Instyle, à savoir haut de gamme.