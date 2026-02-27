Le Tesla Model Y à 7 places est de retour et il reste plus cher qu’un Peugeot E-5008

La version à sept places du Tesla Model Y avait rejoint le catalogue à la fin de l’année 2024, avec une option à 2 500€ permettant d’ajouter deux sièges supplémentaires dans le SUV électrique américain au niveau du coffre. Mais depuis le restylage du véhicule au début de l’année 2025, cette option avait disparu du catalogue.

Elle réapparaît enfin comme le précise Tesla dans un nouveau communiqué officiel ce matin. Le principe reste exactement le même que sur la précédente mouture du Model Y : l’engin récupère deux places de plus dans le coffre, un système qu’il faudra évidemment réserver aux petits gabarits et si possible sur des trajets assez courts.

2 500€ l’option

Cette option « 7 place » abaisse le volume de coffre à 363 litres lorsque la banquette du troisième rang est en place. Lorsque les deux sièges additionnels et la banquette arrière sont rabattus, le volume de chargement total remonte à 2 040 litres (n’oublions pas qu’il y a toujours 117 litres sous le capot avant). Avec uniquement les sièges du rang 3 rabattus, le volume du coffre est de 753 litres.

Comptez une rallonge de 2 500€ pour ajouter ces deux sièges à votre Tesla Model Y. Mais hélas, il sera impossible de les avoir sur un modèle « abordable ».

Uniquement sur la Grande Autonomie Propulsion

Car comme sur l’ancienne mouture, Tesla a choisi de n’offrir cette option que sur la version Grande Autonomie Propulsion du Model Y. Alors que le Model Y coûte 39 990€ en version de base, il demande au minimum 52 990€ dans cette déclinaison à quatre roues motrices. Avec l’option à sept places, le prix monte donc à 55 490€. Certains autres modèles électriques à sept places comme le Peugeot E-5008 coûtent un peu moins cher : à partir de 47 890€ avant remises ou 51 290€ avant remises avec les très grosses batteries de 96,9 kWh.

Dommage, car il intéresserait probablement encore plus la clientèle si Tesla ouvrait aussi cette option sur sa version Propulsion Grande Autonomie beaucoup moins chère !