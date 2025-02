Le Tesla Model Y restylé au prix de l'ancien

Depuis la présentation du Tesla Model Y restylé, il n’était possible que de le commander dans sa version de lancement haut de gamme basée sur le niveau « Grande Autonomie Transmission Intégrale » avec des options supplémentaires à plus de 60 000€. Mais alors que la production de ce Model Y restylé vient enfin de démarrer à l’usine de Berlin, le constructeur ouvre cette fois à la commande les autres versions du catalogue.

Bonne nouvelle, les prix du Model Y restylé ne changent pas dans ses versions les plus « accessibles » : la version Propulsion s’affiche toujours à 44 990€ et sa déclinaison Grande Autonomie Propulsion à 46 990€. Seule la version Grande Autonomie Transmission Intégrale devient plus chère, à 52 990€ au lieu de 51 990€ avant le restylage. Des prix dans la moyenne de la catégorie, même si certains concurrents sont désormais moins chers (ou beaucoup moins chers).

Une autonomie maximale en léger progrès et toujours pas de Performance

Toutes les versions du Model Y restylé progressent au registre de l’autonomie maximale sans gros changements mécaniques. Le Model Y Propulsion revendique désormais 500 kilomètres tout rond avec ses jantes de 19 pouces, contre 622 pour la version Grande Autonomie Propulsion et 589 km pour le Grande Autonomie Transmission Intégrale avec les mêmes jantes. Un gain de quelques dizaines de kilomètres grâce à une efficience en amélioration.

Les accélérations progressent aussi : le Tesla Model Y Propulsion revendique un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, le Grande Autonomie Propulsion en 5,6 secondes et le Grande Autonomie Transmission Intégrale en 4,8 secondes. Attention cependant car ces chiffres sont sans doute peu réalistes, Tesla étant coutumier du 0 à 100 km/h « glissé » à l’Américaine qui ne le mesure pas depuis le départ arrêté.

Et il reste à connaître le prix de la version Performance, qui reviendra au catalogue ultérieurement avec le même groupe motopropulseur que la Model 3 restylée éponyme. Côté délai de livraison, elles sont annoncées « entre mai et juin 2025 » d’après le site internet de Tesla.