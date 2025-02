Le Volkswagen ID.4 électrique à un prix presque "canon"

Dans la catégorie désormais très concurrentielle des SUV électriques familiaux, le Volkswagen ID.4 figure désormais parmi les modèles les plus vendus en Europe. Après un démarrage commercial très poussif à cause de tarifs très élevés, il s’est profondément amélioré l’année dernière avec l’arrivée d’un nouveau moteur arrière en plus de batteries plus efficientes. Grâce à une tarification adoucie, il restait même intéressant face aux Tesla Model Y et autres Renault Scénic E-Tech Electric au registre du rapport prix-prestations.

Ce rapport prix-prestations s’améliore encore ce mois-ci avec une nouvelle remise appliquée à l’Id.4 Pro en finition Life Max : affiché à 46 990€ prix catalogue, il a droit à 6 000€ de remise ce qui le place à 40 990€ soit 38 990€ une fois le bonus écologique français (à son niveau minimum pour tous) déduit.

Imbattable chez les SUV à grosses batteries

Revendiquant 562 km d’autonomie maximale WLTP avec ses batteries de 79 kWh, l’ID.4 coiffe ainsi au poteau ses rivaux à grosses batteries au registre du rapport prix-prestations : le Renault Scénic E-Tech Electric demande 46 990€ avec ses batteries de 87 kWh, le Peugeot E-3008 démarre à 44 990€ avec ses batteries de 73 kWh (ou 46 990€ avec celles de 97 kWh) et le Tesla Model Y pré-restylage, dont la belle promotion semble terminée, s’affiche à 46 990€ dans sa version Grande Autonomie Propulsion.

Le Toyota bZ4x conserve l’avantage avec son prix remisé à 34 900€, même s’il affiche une autonomie maximale WLTP moins bonne (513 km) avec ses batteries de 71,4 kWh. Mais l’Allemand se retrouve tout de même avec un prix assez canon au regard de la concurrence, y compris face aux Chinois (le BYD Seal-U démarre à 42 890€ avec une finition intérieure plus flatteuse mais des performances électriques moins bonnes).

Retrouvez toutes les remises du mois dans notre guide des promos Caradisiac.