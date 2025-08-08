Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Volkswagen Touareg va nous quitter comme ça ?

Dans Pratique / Conseils d'achat

Julien Bertaux

Le grand SUV haut de gamme Volkswagen quittera la gamme dès l’année prochaine et n’aura pas de remplaçant. Avec lui, une page de l’histoire de la marque se tourne.

Cela fait plus de vingt ans et trois générations que le Volkswagen Touareg sillonne nos routes.

La troisième génération du grand SUV, apparu en 2018, va disparaître sans qu’il ne soit remplacé. Le Tayron, lancé l’année dernière, doit assurer seul le rôle de véhicule famililal, spacieux et bon à tout faire.

Il faut dire que dernier peut embarquer jusqu’à sept passagers et mesure 4,79 m de long, soit huit petits centimètres de moins que le Touareg. Bien plus moderne, le Tayron dispose d’un écran tactile pouvant atteindre jusqu’à 15 pouces, de toutes les dernières aides à la conduite sans oublier les versions hybrides et hybrides rechargeables. Sur ce point, le Touareg ne démérite pas, mais ne semble plus avoir sa place dans la gamme du constructeur.

L’arrêt de ce grand SUV, prévu l'année prochaine, témoigne de la fin d’une période, celle dans laquelle Volkswagen rêvait de devenir une marque premium. Enfin, c’était surtout le rêve de Ferdinand Piëch, l’ancien président de VW. Aux côtés de l’exclusive Phaeton, l’Audi A8 de Volkswagen en quelque sorte, qui a connu un véritable flop, la marque sortait le Touareg, un SUV de luxe qui partageait sa plateforme avec le Porsche Cayenne, il y a pire comme référence.

L'ID.5 également sur la sellette ?

Seulement, cette époque de folie des grandeurs est bel et bien révolue. Le scandale du Dieselgate qui a éclaté en 2015 a signé le coup d’arrêt. Depuis, la marque ne tente plus de se faire une place dans le haut de gamme et s’est focalisée sur le développement de l’électrique et a rationalisé sa gamme.

D’après nos confrères d’Autocar, le SUV ID.5 pourrait être la prochaine victime de la simplification de la gamme. Il n’a pas réussi à s’imposer en Chine, vit dans l’ombre de l’ID.4 en Europe et n’a jamais été commercialisé aux États-Unis. Sa production devrait prendre fin en 2027.

