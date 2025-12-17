La Volkswagen ID.Polo meilleure que la Renault 5 en charge et en habitabilité

Plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir la toute première citadine électrique de Volkswagen, celle qui s’appellera finalement ID.Polo et non pas « ID.2 » comme imaginé au début.

Cette ID.Polo mesurera 4,05 mètres de long, à comparer aux 3,92 mètres de la Renault 5 E-Tech qu’elle entend concurrencer. Et comme le précise le constructeur allemand avec les premières données révélées sur son habitabilité, elle compte bien surclasser la Française au registre de la praticité.

Un plus grand coffre

L’ID.Polo revendique en effet 435 litres de coffre, à comparer aux 326 litres de la Renault 5 (en norme d’eau). Sachant que la Française pêche aussi au niveau de l’habitabilité aux places arrière, l’Allemagne pourrait aussi la battre sur ce point grâce à son encombrement supérieur et son empattement de 2,6 mètres.

Volkswagen précise que le volume du coffre atteint 1 243 litres en valeur maximale une fois la banquette arrière rabattue.

Une plus grande autonomie maximale

Basée sur l’architecture MEB + avec une configuration à roues avant motrices (au lieu de la propulsion par défaut sur les plus gros modèles de la gamme MEB), l’ID.Polo laissera choisir entre quatre niveaux de puissance : 116, 135 et 211 chevaux mais aussi 226 chevaux pour la GTI.

Les moteurs de 116 et de 135 chevaux se connecteront à des batteries LFP de 37 kWh de capacité nette, capables d’atteindre 90 kW en charge rapide. Les moteurs de 211 et 226 chevaux utiliseront plutôt des batteries NMC de 52 kWh de capacité, capables d’atteindre 130 kW en puissance de charge rapide. Volkswagen annonce « jusqu’à 450 km d’autonomie maximale », ce qui surclasse les 410 km de la Renault 5 actuelle avec ses batteries de 52 kWh net (plafonnant par ailleurs à 100 kW en charge rapide). Le temps de charge rapide est aussi à l'avenant : 27 minutes pour le 10-80% avec les petites batteries, 23 minutes pour les grosse. une R5 demande 30 minutes pour un 15-80%...

Des cousines chez Cupra et Skoda

Rappelons que Cupra et Skoda proposeront eux aussi bientôt des véhicules électriques reprenant les mêmes éléments techniques, que l’ID.Polo sera construite en Espagne à Martorell et qu’elle démarrera sa commercialisation au printemps 2026.