Adieu Renault Arkana, petit ange parti trop tôt

Lancé en 2021, le Renault Arkana s’inspirait de cette fameuse formule du « SUV Coupé » définie par BMW avec son premier X6 en 2007 (même si les « puristes se rappellent que le SsangoYong Actyon à la silhouette similaire était arrivé un an plus tôt).

Basé sur la plateforme technique du petit Captur mais fort d’un châssis allongé au maximum, il mesure plus de 4,65 mètres de long et affiche une habitabilité royale aux places arrière tout en bénéficiant d’un volume de coffre généreux. Restylé en 2023, il s’est plutôt bien vendu : 37 554 exemplaires en 2020 lorsqu’il n’était pas encore vendu en Europe, puis 76 080 unités en 2021, 118 488 autos en 2022, 88 909 modèles en 2023 et encore 64 493 engins en 2024.

Sa carrière s’est compliquée chez nous depuis qu’il cohabite avec le Symbioz, nouveau SUV familial compact dont le design et la praticité semblent plaire davantage à la clientèle.

Fin de la production

Seulement cinq ans après son début de carrière, cet Arkana en finit déjà avec sa production même s’il se vendait bien. La faute principalement à une décision industrielle de Renault en Corée du Sud, où il est produit : l’usine de Busan doit libérer de la place pour y fabriquer les modèles de Geely et ceux de Polestar, depuis un accord entre les deux groupes. Il n’y a donc plus de place pour l’Arkana !

L’Arkana ne sera pas remplacé puisque le nouveau Symbioz, lancé en 2024, suffira probablement à occuper la case entre le petit Captur et le grand Austral.

Grosses remises sur les exemplaires disponibles en stock

Si vous trouvez qu’un Arkana hybride peut convenir à vos besoins, il y a en tout cas de belles remises actuellement sur les exemplaires disponibles en stock : plus de 5 500€ sur des modèles affichés à partir de 30 428€. Profitez-en, il n’y en aura bientôt plus.