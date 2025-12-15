Cette fois, la vraie petite Smart est de retour

A l’origine, Smart ne commercialisait que de petites micro-citadines thermiques à deux places. Aujourd’hui, la marque désormais détenue à 50 % par Geely ne propose plus que de gros modèles électriques, du crossover urbain #1 jusqu’au grand SUV familial #5 et même peut-être bientôt chez nous à la grande berline hybride rechargeable #6.

Mais Smart va revenir à sa première activité avec une toute nouvelle micro-citadine à deux places, la #2, attendue officiellement pour l’année prochaine. Après avoir montré une ombre il y a quelques mois, le constructeur codétenu par Mercedes et Geely publie une image de son prototype roulant, utilisant une carrosserie d’ancienne Smart Fortwo pour l’instant.

Deux places, 100 % électrique

Cette future Smart #2 restera fidèle à l’habitacle à deux places et à l’encombrement limité au maximum pour se garer le plus facilement en ville.

« La #2 conservera la configuration deux portes et deux places de la fortwo, une transmission aux roues arrière ainsi que la posture caractéristique avec les roues placées aux quatre coins. Cet ADN ne constitue toutefois que le point de départ de la réinvention complète du biplace urbain smart. Avec un intérieur et un extérieur entièrement redessinés par l’équipe de design de Mercedes-Benz, la smart #2 adoptera une identité résolument nouvelle. La nouvelle plateforme ECA servira de base à une chaîne de traction électrique de nouvelle génération, à des systèmes de sécurité avancés et à une expérience de conduite urbaine sans équivalent », peut-on lire dans le communiqué.

Pas de motorisation thermique pour l’instant

Même si la motorisation électrique se prête bien à l’utilisation d’une microcitadine à condition de pouvoir la recharger facilement à domicile ou au bureau, le passage à cette technologie avait fait baisser drastiquement les ventes de la précédente Fortwo sur le marché européen.

Rendez-vous l’année prochaine pour voir si cette technologie électrique revient à un meilleur moment (et avec des solutions techniques plus intéressantes que sur l’ancienne) pour la plus connue des voitures de ville. On le sait, des revirements stratégiques peuvent survenir en cas d'échec commercial, comme on a pu le voir récemment avec la Fiat 500. Sous reserve, évidemment, qu'il soit possible d'intégrer un petit moteur thermique dans l'auto.