La Smart #5 arrive avec de solides arguments

En bref

SUV familial

Autonomie : jusqu'à 590 km

À partir de 46 600 €

Le constructeur, désormais à moitié Allemand et Chinois (joint-venture entre Mercedes et Geely), renforce sa gamme européenne avec un modèle dédié à la famille. Le nouveau #5 mesure 4,71 m et se place d’emblée dans la catégorie la plus disputée du Vieux Continent, celle des SUV familiaux électriques où l’on retrouve la Tesla Model Y, le BMW iX3 ou encore le Skoda Enyaq ou encore le dernier Peugeot e-5008.

Pensé en Allemagne par Mercedes, le nouveau #5 est en revanche produit en Chine avec l’aide de Geely, ce qui prive le modèle du bonus écologique et l’assujettit aux doits de douane appliqués aux véhicules électriques importés dans l'Union Européenne. Malgré tout, le nouveau #5 pratique des tarifs intéressants, notamment en France où il démarre à 46 600 € avec une autonomie de 465 km et un équipement de base très riche comprenant les projecteurs à LED, la la caméra 360°, le toit panoramique, ou l’’instrumentation numérique et l’écran central tactile.

Deux types de batteries, deux architectures

A ce propos, la Smart #5 est l’un des premiers modèles électriques à laisser le choix au client, en fonction de son budget, entre deux architectures. L’entrée de gamme reprend la conception des #1 et #3 avec une batterie LFP de 76 kWh (465 km d’autonomie) et un système 400 volts. Toutes les autres versions passent sur du 800 V avec une grosse batterie NMC de 100 kWh, qui autorise des autonomies plus confortables (540 à 590 km d’autonomie) et des puissances de recharge nettement supérieures (jusqu’à 400 kW en DC) permettant de limiter le temps d’attentes à la borne à 20 minutes environ (10 à 80% en 18 minutes). Cette technologie est vendue à des prix plus attractifs que la concurrence (à partir de 51 600 €/Smart #5 Premium).

Esthétiquement, le #5 reprend tous les codes du SUV avec un capot plat, une partie avant verticale et dénuée de calandre, des arches de roues prononcées et un arrière abrupt. L’ensemble est massif, mais ses galbes apportent une certaine douceur. On remarque que les signatures lumineuses s’écartent de l’esprit des #1 et #3 puisque les bandeaux sont discontinus. Une version « Summit Edition » (57 600 €) équipée d’un rack sur le toit avec une échelle, de marche-pieds ou encore d’une boîte de rangement extérieure, sera proposée un peu plus tard. Enfin au sommet de la gamme on retrouve la version Brabus, posée sur des jantes de 21 pouces, et équipée de boucliers plus musclés arborant un liseré rouge que l’on retrouve en bas des portières, sur les rétroviseurs ou encore le pavillon.

Smart a mis le paquet pour l’intérieur de son dernier-né, que ce soit pour l’éclairage d’ambiance ou au niveau des écrans. Ainsi, le conducteur profite d’un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces, doublé d’un affichage tête haute de 25,6 pouces et de deux écrans OLED de 13 pouces, le dernier étant dédié au passager (optionnel ou sur la finition la plus haute). Cet ensemble technologique fonctionne parfaitement. La rapidité d'exécution, la résolution de l'écran et les très nombreuses fonctionnalités placent ce système parmi les plus performants du marché. En revanche, pour les fonctions les plus basiques comme régler les rétroviseurs ou désactiver les aides intrusives, il impose plus d'une manipulation.

Les occupants peuvent aussi compter sur l’assistant vocal assisté par l’intelligence artificielle ou encore le streaming vidéo pour passer le temps. Les mélomanes apprécieront le puissant système audio Sennheiser de vingt haut-parleurs et 1 190 watts, testé et validé.

Smart a aussi rehaussé le niveau de finition avec des matériaux flatteurs. Notre version d'essai Brabus, vendue 61 000 €, en donne pour son argent. Les sièges, les contre-portes et la planche de bord sont revêtus de cuir surpiqué et d'inserts en carbone assez valorisants. Les rangements sont suffisamment accueillants et deux emplacements de recharge par induction pour smartphone trônent en bonne place.

La Smart #5 est la plus grande Smart jamais produite, d’ailleurs sont empattement de pratiquement 3 mètres dépasse la taille de la première Smart ForTwo. Résultat des courses, le SUV propose un espace très généreux aux passagers. Que ce soit au niveau des genoux ou de la tête, personne ne manquera d’espace à bord, même les plus grands. Les dossiers des sièges arrière sont inclinables électroniquement et il y a même un mode "repos" qui avance les sièges de devant, incline ceux de derrière pour se détendre.

Le Smart #5 remplit parfaitement son job de véhicule familial avec en prime un grand volume de coffre. Ce dernier coffre offre un volume de chargement de 630 litres pour les versions à deux roues motrices, amplement suffisant pour un usage familial. Si le volume disponible est correct, les formes un peu tortueuses n’aideront pas en profiter pleinement. Ce dernier est complété par un frunk de 72 l (47 l pour les versions à 4 roues motrices) bien pratique pour ranger les câbles.