La Smart #5 arrive avec de solides arguments

La concurrence : bien placée

La nouvelle Smart #5 débarque sur le segment des SUV électriques familiaux en se positionnant frontalement à la Tesla Model Y. Les puissances, les autonomies et l’équipement sont très proches notamment face à une version Propulsion vendue 45 320 €. La Smart concurrence également les Skoda Enyaq, BMW iX3 ou encore le Peugeot e-5008. Avec une autonomie pouvant atteindre 550 km grâce à sa batterie de 100 kWh, elle dépasse le Skoda Enyaq (jusqu’à 537 km) et la Peugeot e-5008 (environ 500 km), mais reste légèrement derrière la Model Y Propulsion (500 km). En termes de prix, la Smart #5 débute autour de 46 600 €, soit plus cher qu’une e-5008 mais mieux équipée et compétitive face à la Model Y et au iX3 à équipement équivalent.

A retenir : une offre vraiment intéressante

Grâce à son autonomie et ses performances de recharge, la nouvelle Smart #5 se donne les moyens d’inquiéter la concurrence et de rassurer. Le SUV taillé pour les longs trajets offre du volume, un équipement riche et un bon niveau de confort. Tout pour séduire une famille, d’autant plus que les tarifs sont bien placés face à la concurrence.

Caradisiac a aimé

Les tarifs bien placés face à la concurrence

Les volumes à bord

Le multimédia à la pointe de la technologie

Le confort et le comportement routier sain

La puissance de recharge (rapide) impressionnante

Caradisiac n'a pas aimé

Le poids vraiment très élevé

Le manque de mordant du freinage

La surface de chargement un peu étroite