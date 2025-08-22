Le succès extraordinaire de Ferrari ne passe plus par la Chine

Ferrari a vendu 13 752 voitures dans le monde en 2024, un nouveau record absolu pour cette « petite » marque italienne qui surclasse tous ses principaux concurrents. Sa rentabilité est phénoménale en comparaison des autres marques, d’ailleurs : d’après les journalistes du Moniteur Automobile, le constructeur gagnait l’année dernière 137 000€ en moyenne pour chaque voiture vendue. D’après les calculs d’Italpassion, ces gains par véhicule vendu n’étaient « que » de 110 400€, un chiffre déjà impressionnant en soi.

Et justement, Ferrari pourrait faire encore mieux en 2025 : sur le premier semestre de cette année, le constructeur a écoulé 7 087 voitures neuves. Si la marque parvient à conserver ce rythme jusqu’à la fin de l’année, elle dépassera pour la première fois de son histoire les 14 000 exemplaires vendus en une année.

Ça monte malgré la baisse de la Chine

Ferrari fait pourtant face, comme toutes les marques premium et luxueuses du monde de l’automobile, à un repli des ventes sur le marché Chinois. En Chine, le bénéfice de Ferrari a reculé de 14,9% sur le premier semestre 2025 d’après Italpassion.

Mais au global, ce chiffre d’affaires a augmenté (3,57 milliards d’euros sur le 1er semestre 2025 contre 3,29 milliards d’euros un an plus tôt) grâce à de bons résultats sur tous les principaux marchés : +8,9% d’augmentation du chiffre d’affaires aux Etats-Unis, +5,7% en Allemagne, +18% en Italie, +2,2% sur la zone Asie Pacifique hors Chine, Hong Kong et Taiwan. Ces chiffres permettent d'ailleurs de constater que Ferrari n’est pas aussi dépendant du marché chinois que les marques premium, puisque ce pays ne lui a apporté que 176,9 millions d’euros de bénéfices sur le premier semestre de 2025 contre 320 millions d’euros pour le Royaume-Uni, 299 millions d’euros pour l’Allemagne, 268,2 millions d’euros pour l’Italie ou surtout 988 millions d’euros pour les Etats-Unis.

Une crainte des investisseurs aux Etats-Unis

C’est justement ce dernier marché, où le gouvernement actuel a décidé d’augmenter les taxes pour les véhicules importés depuis l’Europe, qui a fait plonger l’action en bourse de Ferrari à la fin du mois de juillet. Les investisseurs de Ferrari craignaient alors de voir les bénéfices du constructeur limités là-bas par la hausse des taxes à l’importation mais depuis, le cours est tout de même remonté (surtout ces deux derniers jours).

Ferrari est en tout cas en bonne voie pour signer une année 2025 au moins aussi exceptionnelle que 2024, avec potentiellement un nouveau record de ventes et une rentabilité encore supérieure.