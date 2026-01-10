L’Alfa Romeo Tonale restylé est présent à Bruxelles
Après seulement trois ans de carrière, le rival italien des BMW X1, Audi Q3 et autres Mercedes GLA reçoit un restylage assorti de petites améliorations techniques.
Lancé en 2022, le Tonale est le premier SUV compact de la marque. Malheureusement ses volumes de vente n’ont pas atteint les objectifs espérés et le récent petit Junior semble plaire davantage à la clientèle mais il va peut-être pouvoir rebondir grâce à son restylage de mi-carrière, qui arrive déjà après seulement trois ans de commercialisation.
Sans surprise, il s’inspire du Junior avec une face avant redessinée qui comprends désormais des petites ouïes autour du « scudetto ». On remarque aussi la plaque d’immatriculation désormais fixée au centre comme sur le Junior et non plus sur l’un des côtés comme c’était le cas sur les Giulia, Stelvio et autres anciens modèles d’Alfa Romeo. Une petite tradition qui se perd, contrariée par les normes européennes (sécurité) qui ne permettent plus cette disposition.
L’intérieur se modernise aussi légèrement. La principale nouveauté concerne l’arrivée d’un sélecteur rotatif à la place d’un levier de vitesses (en réalité déjà présent sur les millésimes 2025), complétée par des palettes au volant. On note aussi de nouvelles garnitures en cuir rouge ou en Alcantara ainsi qu’un éclairage d’ambiance inédit. S’il est vrai que le Transalpin est chic et bien fini, les Mercedes GLA et autres Audi Q3, conservent un avantage en matière de qualité perçue particulièrement au niveau des raffinements et de la précision de certains habillages.
Du côté des aspects pratiques, l’espace à bord du tonale est correct mais pénalisé à l’arrière par le tunnel de servitude dédié aux versions à transmission intégrale. La banquette arrière mériterait d’être davantage creusée pour offrir un meilleur confort. À l’inverse l’Italien propose un volume de coffre élevé pour la catégorie oscillant entre 500 et 1 550 litres avec en prime un découpage 2/3-1/3 et une trappe à skis. Les versions électriques et hybrides, voit ce chiffre tomber à 385 litres.
Alfa Romeo conserve son offre de motorisations thermiques essence et diesel ainsi que son groupe motopropulseur hybride rechargeable. Le diesel 1,6 litre de 130 chevaux n’évolue pas mais le bloc essence de 1,5 litre à hybridation légère passe de 160 à 175 chevaux. Quant à la version hybride rechargeable, elle voit sa puissance baisser à 270 chevaux au lieu de 280 chevaux.
L’instant Caradisiac
A ce jour les tarifs pour la France n’ont pas encore été établis. Nous savons pour le moment que le prix de départ est fixé à 40 300 € avec la motorisation diesel de 130 ch.
