Une Alfa Spider Beauté presque neuve pour 30 000 € - Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo

On pourrait se dire que la dénomination est redondante. Une Alfa Spider, c’est beau, alors pourquoi l’appeler beauté ? Le fait est qu’à sa sortie, au salon de Genève 1966, l’italienne, loin de créer le coup de foudre, a quelque peu déconcerté le public par son esthétique jugée étrange. Comme, en sus, elle était très chère, elle s’est mal vendue. A tel point que Pininfarina, auteur des lignes du Spider (très brièvement appelé Duetto), a dû les revoir presque intégralement fin 1969. Exit l’arrière fuselé dit « Os de seiche » ou « Coda longa », place à un look bien plus dynamique marqué par une poupe tronquée, ou « Coda tronca » en italien.

Avec superbe Bialbero 2,0 l de 133 ch introduit en 1972, l’Alfa Romeo Spider a enfin connu le succès, puis a vécu sans grandes modifications jusqu’en 1983. Là, on l’affuble de gros pare-chocs en plastique et d’appendices aérodynamiques censés le moderniser à moindre coût. Les puristes hurlent mais les ventes remontent, à tel point que la découvrable milanaise durera assez longtemps pour bénéficier d’une 3e refonte, début 1990. Alfa a bien entendu les critiques, et le Spider revient paré d’une robe tout en finesse, rappelant celle de 1966. La boucle est bouclée ! Par ailleurs, il bénéficie d’une injection électronique qui en adoucit le fonctionnement (au prix d’une puissance en baisse légère – 126 ch désormais), d’une direction assistée, d’une finition et d’une protection anticorrosion renforcées. En 1991, cette 4e série se déclinera en édition limitée Beauté, en France uniquement.

Signalée par une peinture deux tons (blanche et bleu marine), des jantes ainsi qu’une sellerie cuir blanches, cette déclinaison élaborée avec le couturier Jean-Louis Scherrer, ne sera produite qu’à 120 exemplaires. Dont celui que nous voyons ici, d’une apparence impeccable. Aucun point de rouille à l’horizon, alors que le cockpit est pratiquement immaculé. Il faut dire que si la belle accuse près de 35 ans, elle n’a parcouru que 39 000 km. Voilà qui en fait un engin doublement rare, ce qui explique son prix un tantinet élevé : 30 000 €. Un très bel exemplaire se déniche à 22 000 €, mais en coloris standard et avec un kilométrage nettement plus élevé. Cette Beauté vaut certainement son surcoût, car son état et son exclusivité permettront certainement de le récupérer lors de sa revente.

Check-list

- Corrosion

- Différentiel

- Electricité

Les +

- Charme exclusif

- Excellent moteur

- Performances encore appréciables

Les –

- Sensible à la rouille

- Sportivité émoussée

- Comportement daté (mais ça fait partie du charme)