Pour répondre à Trump, Macron choisit l’Alpine A290 électrique comme fierté française automobile plutôt que les DS

Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis, son administration a radicalement changé sa façon de communiquer. Elle est très largement présente sur les réseaux sociaux, notamment en relayant des clips glorifiant entre autres les actions de son armée. Lorsque les Etats-Unis ont attaqué l’Iran, par exemple, le compte officiel de la Maison blanche a diffusé un clip mettant à l’honneur de nombreux avions, navires et autres technologies américaines impliquées dans l’opération.

Alors que les conséquences mêmes de cette attaque militaire en Iran font peser de gros risques pour l’économie mondiale y compris celle des Etats-Unis, l’Elysée a tenu à répondre à l’administration en diffusant un court clip très largement inspiré de sa réalisation. L’idée, là aussi, est de mettre en valeur la puissance militaire du pays avec des plans montrant notamment l’avion de chasse Rafale mais aussi le porte-avions Charles de Gaules.

L’Alpine A290 fait une apparition !

Et surprise, il y a aussi une automobile dans ce petit clip à la gloire de l’industrie française. Une Alpine A290, cette citadine électrique sportive cousine de la Renault 5 et appréciée davantage pour son design fort que pour le plaisir de pilotage qu’elle génère volant en mains. Ses ventes ont permis à Alpine de progresser un peu en rythme de production, même si on reste très loin d’un gros succès commercial pour l’instant.

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C’est bien elle en tout cas qui a été choisie et non pas la fabuleuse A110 thermique actuellement en fin de carrière, ni le nouveau SUV familial A390. Etait-ce dû au hasard ou s’agit-il d’un choix délibéré ?

Pas de DS Automobiles

Aucune autre voiture française n’est présente dans le clip, alors qu’on aurait pu penser y voir des produits haut de gamme du groupe Stellantis comme la récente DS N°8. Certes, cette dernière n’est pas assemblée en France contrairement à l’Alpine A290. Peut-être que ce critère a été déterminant dans le choix des véhicules montrés dans la séquence ?

Rappelons cependant que lors de sa dernière sortie présidentielle le 8 mai 2025, Emmanuel Macron roulait bien en DS N°8. Conservera-t-il cette auto à l’occasion du prochain défilé du 8 mai sur les Champs-Élysées ? Ou préférera-t-il le Renault Rafale utilisé le 14 juillet de l’année dernière ?