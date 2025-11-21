Y-a-t-il un problème avec le système de paiement du stationnement dans Paris ?

Il y a quelques heures, Paul Belmondo a voulu stationner une Alpine A290 dans la ville de Paris. Une citadine pesant officiellement 1 479 kg sur la balance d’après sa fiche technique, ou 1 554 kg d’après la case « G » de la carte grise du véhicule concerné (correspondant à sa masse à vide à laquelle on ajoute celle d’un conducteur de 75 kg).

En tant que véhicule électrique de moins de deux tonnes, cette Alpine A290 a normalement le droit à la gratuité totale du stationnement dans les rues de Paris (alors que les modèles de plus de tonnes donnent désormais droit à un tarif de 12€ ou même 18€ de l’heure selon l’arrondissement).

Le prix de stationnement d’une voiture thermique !

Mais ô surprise, le système de paiement automatique de la ville lui a dressé une facture salée : 12,5€ pour une heure, soit le tarif normalement appliqué aux véhicules thermiques de plus de 1,6 tonne et aux modèles électriques de plus de deux tonnes. La facture ajoute 0,5€ pour « frais de SMS », payée par téléphone.

Nous avons vérifié la carte grise de l’A290 en question pour chercher une éventuelle erreur, elle indique bien 1 554 kg dans la case « G » où 75 kg sont ajoutés à la masse à vide officielle du véhicule. Paul Belmondo a saisi le numéro d’immatriculation de sa voiture dans l’application de paiement du stationnement de Paris, qui l’a automatiquement détectée comme un « véhicule lourd ». Dans ce cas précis, le système semble se référer plutôt à un chiffre erroné, situé à plus de 2 000 kg.

Une erreur dans PaybyPhone

Paul Belmondo explique avoir payé le stationnement via l’application PayByPhone. Et effectivement, en entrant le numéro d’immatriculation de l’Alpine A290 dans cette application, c’est la mention « véhicule lourd » qui apparaît automatiquement. Bref, il y a une erreur dans ce système de paiement du stationnement automobile de la ville de Paris, au moins dans le cas de cette Alpine A290. En revanche, les systèmes de paiement directs à la borne dans la ville semblent fonctionner normalement lorsqu’on entre l’immatriculation d’une Alpine A290. Si vous avez vous aussi rencontré des problèmes de ce genre, n’hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.