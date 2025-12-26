Alpine cherche toujours un moyen pour proposer aux Américains un gros SUV électrique sans trahir l'ADN de la marque

Alpine vend désormais plus de voitures électriques que de véhicules thermiques. Et les choses ne sont pas près de s’inverser avec l’arrivée récente du SUV A390 aux côtés de la citadine A290, sachant qu’il doit représenter le cœur de gamme et permettre à la marque de s’étendre bien plus loin que le seul univers des sportives.

D’après les plans initiaux du développement d’Alpine présentés par Luca de Meo à l’époque où il dirigeait toujours le groupe Renault, cet A390 devait être suivi d’au moins un autre SUV plus gros (sans oublier la multiplication des modèles à la vocation plus sportive comme l’A110 électrique et l’A310 à quatre places).

Alpine veut toujours aller aux Etats-Unis

A l’occasion d’une récente discussion avec les journalistes anglais d’Auto Express, le directeur d’Alpine Philippe Krief a livré quelques paroles intéressantes sur l’avenir d’Alpine et surtout, sa volonté d’installer la marque aux Etats-Unis.

« Nous devons aller aux Etats-Unis avec la plateforme APP [L’Alpine Premium Platform qui équipera la future A110 électrique ainsi que l’A310] car c’est vraiment le cœur de la marque. Mais là-bas, cela ne suffira pas aux concessionnaires pour vendre suffisamment. Il y a un an, nous évoquions la possibilité d’y commercialiser un gros SUV. Mais nous sommes toujours en phase de réflexion sur le sujet », explique Philippe Krief.

Garder l’esprit d’Alpine sur un gros SUV, pas facile

« On a vraiment besoin d’un véhicule à plus gros volumes, mais nous ne voulons surtout pas faire l’erreur d’aller aux Etats-Unis avec un modèle non conforme à l’ADN d’Alpine », précise-t-il.

Comme le rappellent les journalistes anglais, la plateforme AmpR Medium utilisée par l’A390 risque ne pas permettre d’en décliner un SUV de cinq mètres de long au format d’un Porsche Cayenne Electric. Faudra-t-il ainsi concevoir une autre nouvelle plateforme, en plus de l’APP réservée aux pures sportives, pour ce futur gros SUV électrique d’Alpine ? Il y a quelques années, l’ancien directeur d’Alpine avait évoqué à ce sujet la possibilité de reprendre la plateforme d’un autre constructeur. Visiblement, le projet n’a pas beaucoup avancé depuis.