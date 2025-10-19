Alpine A290 et Alpine A390 : et maintenant ?

Le « Dream Garage » c’est ce que proposait Luca de Meo pour Alpine en 2021. Il annonçait également une rupture pour la marque de Dieppe qui allait, à partir de 2026, ne proposer que des modèles électriques. Depuis, Luca de Meo a quitté le groupe Renault en juillet 2025 et a été remplacé par François Provost, Philippe Krief a quant à lui succédé à Laurent Rossi aux commandes d’Alpine en juillet 2023.

Pour Philippe Krief qui commande désormais les destinées de la marque de Dieppe, l’objectif d’Alpine est clair : il faut que le « A fléché » chasse sur les terres d’Audi ou de Porsche ! Et cela passera par l’élargissement de la gamme électrique. Alpine doit également atteindre la rentabilité à partir de 2026 et la marque doit pouvoir s’exporter vers d’autres marchés que le seul marché européen, Alpine visant l’Asie et les États-Unis.

Un objectif international raboté

Mais l’actualité étant ce qu’elle est, les objectifs et prévisions d’un jour peuvent s’avérer illusoires le jour d’après. Ainsi, la bataille des tarifs douaniers initiée par Donald Trump aux États-Unis a repoussé à une date plus lointaine la possibilité de vendre des modèles Alpine sur le marché américain tandis que l’objectif asiatique reste quant à lui, aux dernières nouvelles, toujours d’actualité.

Une A290 « vitaminée » en préparation

D’ores et déjà, la marque dispose d’une A110 thermique qui va bientôt partir à la retraite, d’une citadine A290 électrique qui est l’héritière de la Renault 5 Alpine de 1976. Cette Alpine A290 devrait dans quelques mois disposer d’une motorisation de plus 300 ch afin de calmer les ardeurs de la future Peugeot E-208 GTI. Enfin, il y a le nouveau Crossover Alpine A390 qui vient d’être lancé. Pour Alpine, la gamme va être modifiée assez rapidement puisque la nouvelle A110 électrique devrait être présentée l’an prochain. Avec cette auto arrivera une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques performants et des motorisations électriques inédites dotées d'une technologie à flux axial.

Une plateforme APP exploitable par de nombreux modèles

Pour les véhicules les plus performants, la plateforme APP (pour Alpine Performance Platform) va servir de base technique aux futurs modèles Alpine produits à Dieppe. Il s’agit d’une plateforme évolutive dont on pourra faire varier l’empattement et la largeur de manière à l’utiliser pour de nombreux véhicules. Autre particularité, cette plateforme existera en deux versions, l’une pouvant recevoir des batteries à l’avant et à l’arrière. Une architecture qui a été retenue pour les modèles Alpine A110 et A110 Roadster. Tandis que l’autre architecture envisagée pour le coupé 2+2, la future Alpine A310, utilise le plancher pour accueillir les batteries à l’instar de la plupart des véhicules électriques. Pour l’A110 et sa déclinaison roadster, il convient d’avoir pour le conducteur et son passager une position la plus basse possible afin de faire corps avec la machine, ce que permet la position des batteries à l’avant sous le capot et derrière les sièges (cela améliore également la répartition des masses). Pour des véhicules dits de « grand tourisme », la position surélevée du conducteur n’est pas un inconvénient, et les batteries dans le plancher permettent de disposer d’une meilleure habitabilité et d’un plus grand coffre.

Une solution thermique toujours envisageable

Cette plateforme APP modulable pourrait, si les ventes des modèles électriques n’atteignaient pas les objectifs fixés (Alpine a indiqué en 2023, vouloir à partir de 2030, vendre 150 000 véhicules par année pleine), recevoir l’apport de moteurs thermiques. La possibilité d’utiliser des moteurs à combustion est aussi à l’étude pour d’autres marchés que le marché européen. Alpine ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et il faut bien constater que de nombreux constructeurs font le choix, d’ici à 2035, de conserver ou de créer de nouveaux modèles thermiques. Ceci étant obligatoire pour atteindre un niveau de production et de ventes raisonnable que les seuls véhicules électriques ne permettent pas d’obtenir aujourd’hui.

Flux axial Vs flux radial

L’autre nouveauté technologique, ce sont les moteurs qui seront employés par la future A110 et sa déclinaison roadster, il s’agit de nouvelles motorisations électriques à flux axial. Plus compact et moins lourd, ce moteur permet de disposer en plus d’un couple plus élevé qu’un moteur à flux radial. Cependant s’il utilise moins de matières premières pour sa conception, il oblige à disposer d’un refroidissement optimal et est très difficile à industrialiser, car l’assemblage est délicat du fait des contraintes mécaniques extrêmes subies par le bobinage du rotor. Mais cela est compensé par le fait qu’il peut afficher de fortes puissances (plus de 400 ch) et comme il est compact on peut en installer facilement deux dans une auto.

L’Alpine A110 électrique se dévoilera en 2026

De la future Alpine A110 électrique on connaît désormais la silhouette et la signature lumineuse. Pour le moment, il faut se contenter d’une auto (ou d’un prototype) sous bâche. Mais l’intention est louable et cela permet de rêver un peu sur ce futur modèle. Un modèle qui inaugurera la plateforme APP et disposera de deux batteries, l’une placée à l’avant, l’autre à l’arrière pour une meilleure répartition des masses. Cette auto sera produite à Dieppe qui est le berceau de la marque de Jean Rédélé. Tous les futurs modèles Alpine utilisant la plateforme APP pourraient être produits au sein de la Manufacture Alpine Dieppe. Plus lourde que l’A110 thermique, l’A110 électrique pourra compter sur une puissance supérieure à celle du moteur 1.8 turbo (325 ch dans la version A110 R Ultime). On parle d’ores et déjà de 480 ch qui seront développés par deux électromoteurs à flux axial entraînant les roues arrière. Ces moteurs seront alimentés par les deux batteries d’une capacité totale de 77 kWh permettant de disposer d’une autonomie correcte pour une voiture performante.

La nouvelle A110 électrique devrait être présentée au cours du premier semestre 2026 pour un lancement commercial en fin d’année ou au début 2027. On ne sait pas encore si la version roadster suivra le même calendrier ou patientera quelques mois de plus, mais il est sûr que cette variante de carrosserie à capote souple verra le jour, elle reprendra les mêmes éléments (plateforme batteries, moteurs) que ceux du coupé et viendra se frotter à la future Porsche Boxster électrique.

Un grand SUV pour 2027 ?

Afin de lutter plus efficacement avec Porsche, Alpine s’était décidée à tripler son offre de SUV, mais à l’heure des choix, la direction d’Alpine a, semble-t-il, décidé de supprimer un des deux SUV prévus. Alors que dans la gamme on trouve l’Alpine A390, rival du Porsche Macan électrique, le futur Alpine A490 devait aller chasser sur les terres du futur Porsche Cayenne électrique, tandis que le modèle Alpine A590 était encore plus familial que le Cayenne. C’est a priori l’A490 qui a obtenu ga de cause et sera mis en chantier, le SUV A590 se transformant en un autre modèle plus grand tourisme. Le SUV Alpine A490 ne bénéficiera pas de la plateforme APP et disposera d’une architecture provenant vraisemblablement du groupe chinois Geely. Modèle de conquête avec un plus fort volume que l’A110 et la future A310, ce crossover Alpine A490 sera également commercialisé en Asie. Le marché américain prévu au départ étant pour le moment écarté du fait des nouveaux tarifs douaniers qui pénalisent trop l’industrie automobile. Normalement, ce grand SUV Alpine A490 devrait être présenté en 2027 pour une commercialisation la même année.

Pour 2028, place à l’Alpine A310.

La première génération d’Alpine A110 date de 1962 (présentée au Salon de Paris) et a été produite jusqu’en 1979, tandis que l’Alpine A310 est arrivée en 1971 et marquait par rapport à l’A110 une véritable évolution en matière de design. En tant que coupé 2+2, elle se voulait aussi plus « familiale ». Pour la nouvelle génération de l’Alpine A310, Alpine reprend la même formule avec un coupé 2+2, alors qu’il fut un temps question d’un grand coupé quatre portes. Reprenant la plateforme APP, les batteries seront disposées dans le plancher afin de gagner le plus possible de place dans l’habitacle. Véritable « GT », cette A310 bénéficiera d’une puissance de 480 ch (deux moteurs entraînant les roues arrière). Cette auto devrait être prête pour 2028 et elle viendra affronter la Porsche 911.

Et en 2030, l’Alpine A610 pourrait apparaître

Le projet du grand SUV Alpine A590 ayant du plomb dans l’aile, sur la même base technique qui devrait provenir de chez Gelly et qui servira aussi au crossover Alpine A490, la marque de Dieppe pourrait proposer une sorte de break de chasse avec des allures de baroudeur, à la façon d’une Porsche Taycan Cross Turismo. Un modèle véritablement familial qui pourrait recevoir trois électromoteurs (un à l’avant en deux à l’arrière) pour une puissance cumulée de 600 ch. Il faut noter que cette future A610 reprend le nom de la dernière Alpine produite (de 1991 à 1995) avant la renaissance de la marque en 2017.