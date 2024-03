Scoop – Porsche Boxster EV : procession hivernale

C’est dans le but de préparer le lancement de la future Porsche Boxster EV (ou sans doute Porsche Boster Electric) qui devrait avoir lieu en 2025 que les prototypes de ce modèle électrique ont repris leurs essais de mise au point. Ces derniers se passent près du cercle polaire arctique où la plupart des constructeurs testent leurs autos dans des conditions difficiles.

Ce ne sont pas moins que six prototypes de la Porsche Boxster EV qui voyagent en file indienne testant grandeur nature les rudes conditions hivernales dans cette partie nord de l’Europe. Si certains arborent encore une fausse sortie d’échappement pour tromper les chasseurs de scoop, la plupart en sont démunis montrant clairement leur appartenance à la caste des automobiles « zéro émission ». On distingue maintenant sur ces prototypes encore camouflés, les nouveaux projecteurs avec les clignotants intégrés et le nouveau design des jantes.

Le passage à l’électricité pour ces modèles ne devrait pas impacter leurs performances et leur conduite. Pour Porsche, il est nécessaire que ce type de sportive soit toujours aussi dynamique, c’est pourquoi les ingénieurs de la marque privilégient une architecture batterie dite « e-core ». C’est-à-dire qu’au lieu d’implanter les batteries dans le plancher, on les place très bas, derrière les sièges conducteur et passager et devant l’essieu arrière. Cela permet au conducteur d’avoir toujours une position de conduite très basse, ce que ne permet pas l'architecture « skateboard » avec batteries dans le plancher. Reste à connaître le niveau de puissance de la nouvelle Boxster Electric. Une version quatre roues motrices avec deux moteurs (un sur chaque essieu) est-elle à l'ordre du jour ? On attendra un peu pour le découvrir.

