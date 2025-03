Photographiée roulant sur la neige, la future Alpine A310 s’habille chez Ligier !

Oui, il s’agit bien d’une carrosserie de Ligier JS2 R, une auto présentée en 2019 et qui était réservée à une utilisation piste avec un moteur Ford V6 de 350 ch, principalement en compétition monotype. Cette auto était inspirée de la Ligier JS2 qui avait terminé à la deuxième place des 24 Heures du Mans 1975. Aujourd’hui, c’est la carrosserie de ce modèle qui sert à habiller le mulet de la future Alpine A310.

L’utilisation de cette carrosserie sur le mulet d’une voiture qui arborera le « A fléché » peut surprendre, mais il permet aux gens d’Alpine de camoufler le futur style de cette future GT 2+2. Cela permet aussi de travailler plus rapidement sur le châssis de la future auto sans avoir un modèle de présérie qui ne sera pas prêt avant un ou deux ans, la voiture de série étant annoncée pour 2028.

Héritière de l’A310 de 1971, elle vient concurrencer la Porsche 911

De plus, cela permet également de voir rapidement comment se comportent le châssis, la motorisation électrique et la batterie par grand froid. Car chez Alpine on sait qu’il s’agit de ne pas se tromper en présentant le nouveau modèle 2+2. Car la future Alpine A310 doit être l’héritière de l'Alpine A310 présentée en 1971 et conçue à l’époque pour seconder puis remplacer l’Alpine A110. Aux débuts des années soixante-dix, Jean Rédélé comptait sur elle pour concurrencer la Porsche 911 et la nouvelle Alpine A310 électrique aura le même objectif.

Plateforme APP et deux moteurs pour l’A310

Pour cela, la marque de Dieppe va équiper son Alpine A310 d’une base technique inédite APP (pour Alpine Performance Platform) qui équipera d’abord la future A110 électrique sa déclinaison roadster. L’Alpine A310 bénéficiera d’une architecture à deux moteurs électriques et donc de la transmission intégrale, on voit d’ailleurs sur les photos que les gerbes de neige sont évacuées à la fois par les roues avant et arrière.

Une base d’essai éloignée de tout, mais pas des photographes

Afin d’effectuer leurs essais de développement le plus tranquillement possible, le véhicule d'essai a été transporté sur une remorque jusqu'à un lieu tenu secret, loin de toute civilisation (mais pas à l’abri des chasseurs de scoop). Il y avait aussi avec l'A310, une Alpine A290 qui a servi de véhicule de comparaison. Pour en savoir plus sur cette future Alpine il faudra sans doute attendre que les modèles de préséries camouflés apparaissent.