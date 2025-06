L'insoutenable légèreté du nouveau film publicitaire Alpine

Alpine, c’est toute une histoire. Alors, pour célébrer les 70 ans de la marque de Dieppe, le groupe Renault a mobilisé son agence BETC, et le réalisateur Antoine Bardou-Jacquet, pour concevoir une ode de 2 minutes, qui sera décliné en spots TV à partir du 14 juin.

C’est à base d’ingrédients mêlant des images réalistes, mais teintées de nostalgie et de dessins animés qui rappellent furieusement Michel Vaillant de Jean Graton, que s’égrène l’histoire de la marque et de son fondateur. Et l’on se prend au jeu, en suivant la marotte de Jean Rédélé, exigeant que les autos qu’il crée, ou transforme, soient plus légères. De la 4ch bricolée dans son garage parisien, aux 24h du Mans en passant par le Monte Carlo ou les Mille Miglia, il est obsédé par le poids de ses autos.

Le film se prolonge évidemment par la résurrection d’Alpine en 2017, sans oublier la victoire en F1 au grand prix de Hongrie en 2021, une exception dans la difficile aventure de la marque dans la discipline reine. Le film s’achève comme il se doit avec la saga électrique de Dieppe, entamée avec l’A290, et prolongée avec l’A390 qui vient d’être dévoilée.

Mais si l’on est embarqué dans ce petit court-métrage, son montage aux petits oignons, sa partie animée toujours à propos et l’enchaînement historique très réussi de cette véritable saga, on peut néanmoins s’interroger sur son fameux fil rouge cousu de légèreté.

Comment Alpine, qui vient de présenter une auto de plus de deux tonnes, censée être sportive, peut-elle ainsi assumer l’héritage de Rédélé, pour qui, comme pour Colin Chapman, « light is right » ? A moins que la marque de Dieppe souhaite user de la méthode Couë pour nous faire oublier le poids, inévitable, de l’électrique ?