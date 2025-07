La "meilleure" des Dacia va elle aussi s'améliorer

La petite Dacia Sandero est sur le toit de l’Europe et le SUV Duster plaît à tout le monde. Le tout nouveau Bigster à la vocation plus haut de gamme devrait lui aussi trouver rapidement sa clientèle malgré ses tarifs plus élitistes que jamais pour un produit Dacia.

Mais quand on recherche le meilleur rapport possible entre le prix et l’habitabilité, c’est clairement le Jogger qui gagne dans la gamme Dacia. Ce grand break familial dessiné presque comme un crossover se vend bien, mais pas autant que les stars de la gamme Dacia avec lesquelles il cohabite sur notre marché.

Le restylage approche

Ce Jogger va en tout cas recevoir la même mise à jour technique que sa petite sœur la Sandero, aperçue il y a quelques jours en plein tournage dans les rues de Marseille.

Comme le montrent ces images diffusées par le site Les2Ponts.fr, sa version restylée arborera la même face avant modifiée avec sa calandre plus fine. Logique, puisque les deux modèles partageaient déjà la même face avant (mais aussi la planche de bord, les motorisations et toute la plateforme technique).

Une planche de bord redessinée ?

Reste à savoir si l’habitacle aura lui aussi droit à des modifications, par exemple au niveau du système d’info-divertissement. On le saura bientôt car ces nouvelles Dacia restylées devraient être dévoilées d’ici la fin de l’année 2025. Côté motorisations, on retrouvera probablement la version GPL de 100 chevaux, l’hybride de 140 chevaux (à moins qu’il ne soit remplacé par sa nouvelle version introduite chez Renault ?) et d’autres moteurs essence.