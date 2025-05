Nouveau moteur hybride de 160 chevaux sur les Renault Captur et Symbioz

Les grands Renault Austral, Rafale et Espace utilisent un moteur hybride non rechargeable de 200 chevaux articulé autour d’un petit bloc essence à trois cylindres de 1,2 litre seulement. Comme la Clio, les « petits » Captur et Symbioz préféraient se contenter d’un moteur hybride de 145 chevaux, mais avec un bloc à quatre cylindres plus gros de 1,6 litre.

Plus maintenant : les Captur et Symbioz abandonnent le moteur hybride de 145 chevaux au bénéfice d’un nouveau groupe motopropulseur de 160 chevaux, techniquement très proche de celui du dernier Dacia Bigster dans sa version haut de gamme.

Une « grosse » cylindrée

Alors qu’il se contente de 155 chevaux sous le capot du haut de gamme Dacia, ce groupe motopropulseur revendique 160 chevaux sous celui des Captur et Symbioz. Il utilise un nouveau bloc de 1,8 litre à quatre cylindres, développant 109 chevaux et combiné à un moteur électrique de 49 chevaux ainsi qu’une boîte à crabots sans embrayage et une batterie de 1,4 kWh de capacité.

Renault annonce une consommation en progrès avec 4,3 litres aux 100 km pour les Captur et Symbioz équipés de ce groupe motopropulseur contre 4,7 litres aux 100 km pour la précédente version de 145 chevaux. Avec un grammage sous les 100 g/km en finition Evolution sur les deux modèles, le malus écologique français sera bien évidemment évité. A noter enfin que la capacité de remorquage augmente, avec désormais 1 000 kg au lieu de 750.

A partir de 30 000€

Comptez 30 000€ en prix de base pour ce nouveau moteur de 160 chevaux sur le Captur en finition Evolution. Sur le Symbioz, le premier prix est de 33 800€ avec la finition Evolution.