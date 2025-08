Le directeur financier de Tata reprend les rênes de Jaguar Land Rover

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant cet homme, notamment titulaire d’une licence en génie mécanique, occupe le poste de directeur financier du groupe Tata Motors depuis novembre 2017 et travaille depuis plus de trente ans dans le secteur automobile.

Pour M. Chandrasekaran, le président de Jaguar Land Rover et Tata Motors, « il connaît bien l’entreprise et sa stratégie, et a collaboré avec la direction de JLR. Cette nomination nous permettra de poursuivre notre accélération vers la réinvention de JLR ». Il tient également à remercier Adrian Mardell pour « le redressement remarquable de JLR et pour ses résultats records ».

Le grand patron n’a pas tort, puisque seulement huit Jaguar neuves ont été immatriculées en Europe en juin 2025, un chiffre jamais vu pour la marque. Il faut dire qu'elle a décidé fin 2024 de ne plus vendre de voitures neuves en Europe.

Aucune voiture avant mi-2026

Après trois ans à la tête de Jaguar Land Rover, Adrian Mardell a préféré quitter le navire. C’est désormais à PB Balaji de redresser la barre et de mettre en ordre de marche la nouvelle stratégie de la marque Jaguar dont l’image est pour le moins floue. D'après les déclarations de M. Chandrasekaran, la marque continuera sur cette lancée…

Après avoir transformé son logo en faisant table rase du passé, la firme a présenté le concept Type 00 aux lignes et aux proportions uniques dans le monde de l’automobile. Il préfigure une grande berline électrique dont la commercialisation n’est pas prévue avant mi-2026.