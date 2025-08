Porsche a fini par trancher à propos de son Macan

Le Macan est à la fois une force et une faiblesse dans la gamme Porsche. D’un côté, ce SUV est la meilleure vente de la marque depuis sa mise sur le marché en 2014. D’un autre côté, son remplaçant apparu en France l’a éclipsé sur notre marché, sans convaincre autant. Et pour cause, puisqu’il ne carbure qu’aux watts.

Le marché de l’électrique stagnant, que faire du Macan thermique ? Le patron de la marque, Oliver Blume, a tranché en annonçant une nouvelle génération thermique d’ici 2028. Que cachera-t-il exactement sous son capot ? Il est encore trop tôt pour le définir, mais il pourrait reprendre la plateforme PPC (Premium Platform Combustion) développée par Audi pour son Q5 notamment. Pour éviter que les clients ne partent trop à la concurrence et rassurer les actionnaires M. Blume précise que « Nous accélérons le processus avec des délais de développement très courts et créons un modèle Porsche représentatif de ce segment, qui se démarque également du Macan électrique ».

Malgré tout, le patron de la marque confirme qu’une version électrique du Cayenne sera lancée en 2026, aux côtés du modèle thermique actuel. « Nous pensons, notamment pour les SUV, disposer d’une gamme complète et flexible entre le Macan et le Cayenne, toutes motorisations confondues ».

Rester positif

Flexible est le maître-mot, mais suffira-t-il pour gérer au mieux les fluctuations du marché en Europe, mais aussi aux États-Unis ? Entre les taxes douanières de 15 % imposées à l’Union Européenne et la fin des subventions pour les voitures électriques, l’industrie automobile allemande, et notamment Porsche, doit se préparer à des nuits blanches.

Le bénéfice d'exploitation de Porsche a déjà baissé de 245 millions d'euros au deuxième trimestre, il s'agit du plus mauvais chiffre depuis 2022. Malgré ce résultat et la situation géopolitique, M. Blume n'a d'autre choix que de rester positif : « Un portefeuille de motorisations plus équilibré à partir de 2028 renforcera le positionnement sur le marché et soutiendra une croissance durable à long terme ».