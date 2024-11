Le casse-tête de Porsche avec son vieillissant Macan thermique

Les plans d’électrifications de Porsche ne se passent pas tout à fait comme prévu. Il y a deux ans, le constructeur allemand prévoyait de vendre environ 80% de voitures électriques dans le monde d’ici 2030. A cette époque, la berline électrique Taycan était en train de réaliser un très bon démarrage commercial et le développement de plusieurs autres modèles électriques (Macan, Boxster, Cayman, Cayenne) était déjà bien lancé.

Sauf que depuis, les ventes de la Taycan se sont effondrées et le contexte mondial a changé. Si les marques automobiles prévoient toujours d’augmenter progressivement leurs parts de véhicules électriques vendus, elles constatent quasiment toutes que la demande n’est pas aussi importante que prévu pour cette technologie. Voilà pourquoi Porsche, comme Mercedes, Audi ou Bentley, a décidé de revoir ses plans pour les années à venir et de garder des investissements dans le développement de modèles thermiques.

Le problème du Macan thermique

Mais il y a un gros problème : le Macan thermique, meilleure vente de Porsche dans le monde depuis son arrivée sur le marché en 2014, devait disparaître sous peu. Sa version thermique n’est déjà plus vendue en Europe, le véhicule n’étant plus compatible avec les normes locales en matière de sécurité électronique (Porsche n’avait pas prévu d’investir dans cette mise en conformité, conscient que ses ventes s’étaient effondrées chez nous). Elle devait aussi disparaître des Etats-Unis d’ici 2026 au plus tard, s’effaçant là aussi au profit du nouveau Macan Electric.

Mais puisque la demande semble toujours très importante pour ce Macan thermique et que le Macan Electric risque au contraire de ne pas y répondre, Porsche doit trouver une solution. Comme le rapportent les journalistes de Carscoops, les communicants américains du constructeur précisent qu’il « restera commercialisé aux Etats-Unis dans un futur proche », sans donner plus de détails quant à d’éventuels changements stratégiques au sujet du modèle. Sachant qu’il est basé sur une vieille plateforme technique (celle de l’Audi Q5 de première génération lancé en 2008 !), son électrification paraît impossible et sa modernisation limitée. Alors, Porsche va-t-il devoir décider en urgence la mise au point d’un nouveau Macan thermique, par exemple sur la base du nouvel Audi Q5 de troisième génération ? L’hypothèse ne paraît plus si saugrenue, même si elle coûterait très cher au constructeur de Zuffenhausen.