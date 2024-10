Porsche prise de moins en moins l'électrique

Avec 14,1% de marge opérationnelle sur les neuf premiers mois de l’année, Porsche aurait de quoi faire saliver nombre d’industriels du secteur. Seulement voilà, la marque allemande affichait une rentabilité de 18,3% un an plus tôt, et cette baisse inquiète ses dirigeants, qui soulignent notamment les difficultés rencontrées sur le marché chinois, lesquelles affectent fortement ses ventes globales : 226 026 voitures écoulées depuis le début de l’année, c’est 6,9% de moins que pour l’exercice 2023. Au troisième trimestre, les immatriculations chinoises de Porsche ont été les plus basses depuis 10 ans. "En Chine, nous sommes confrontés à un changement structurel de la demande. En outre, la transition mondiale vers les véhicules électriques se déroule plus lentement qu’on ne le pensait initialement", déclarait en fin de semaine dernière le directeur financier du groupe Lutz Meschke. "C’est pour cette raison que nous revoyons notre gamme de produits et notre écosystème, ainsi que nos budgets et notre situation en matière de coûts." Rappelons que Porsche avait déjà publié un avertissement sur résultats en juillet, et que la tendance ne s’est pas fondamentalement arrangée depuis.

"Garder les véhicules à combustion beaucoup plus longtemps..."

Mais si la Chine inquiète à court terme, c’est bien la transition l’électrique qui donne des sueurs froides à la marque allemande, laquelle compte déjà deux modèles "zéro émission" dans une gamme qui en compte six, dont un Macan lancé cette année et censé constituer l’un de ses principaux relais de croissance.

Alors qu’elle affichait l’ambition de réaliser 80% de ses ventes en électrique à l’horizon 2030, les 20% restants étant alloués à la 911 et ses dérivés haute performance, la marque revoit ses ambitions fortement à la baisse. "Nous voulons garder les véhicules à combustion beaucoup plus longtemps et garder un maximum de flexibilité", ajoute Lutz Meschke cité par Les Echos. Plutôt que de développer des modèles uniquement en électrique, l’idée serait de décliner ceux-ci en hybride rechargeable (ou non) de façon à laisser davantage de choix à une partie de la clientèle encore dubitative quant à l’intérêt des modèles "à piles". Ce faisant Porsche rejoint Mercedes et BMW dans une volonté de repousser autant que possible les échéances européennes, mais l’exprime encore plus clairement : "l’interdiction des véhicules à combustion en 2035 doit tomber", avertit Meschke, qui maintient toutefois les objectifs financiers sur la fin de l’année. "Chaque piste de course comporte des sections de plus en plus lentes et rapides. Il en va de même pour un exercice financier."

La grande chasse aux coûts est désormais lancée au sein de la filiale du groupe Volkswagen, que dirige Oliver Blume. Olivier Blume qui cumule cette casquette avec celle de grand patron du groupe Volkswagen, dont le comité d'entreprise annonce ce lundi que trois usines pourraient être fermées en Allemagne, entraînant des dizaines de milliers de suppressions d'emplois.